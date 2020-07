Il play Wade Baldwin IV è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. La squadra di coach Trinchieri mette a segno il primo colpo ufficiale, con l’ingaggio del play ex Olympiacos. In questa stagione il 24enne ha chiuso con 5.5 punti in EuroLega, con percentuali rivedibili al tiro.

Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità di un altro esterno, Nick Weiler-Babb, in arrivo da Ludwisburg.