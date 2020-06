Wes Clark, ex giocatore di Brindisi e, nell’ultimo anno, a Cantù, continuerà la sua carriera allo SIG Strasburgo.

Il DS Alberani lo ha portato in Francia, dove debutterà sia in LNB che in Champions League, dopo una stagione da 14.7 punti, 3.7 rimbalzi e 3.5 assist. Partito molto bene con 33 punti contro Sassari, è poi un po’ calato da gennaio in poi. Ma i francesi si assicurano una guardia affidabile.