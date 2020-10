William Buford ha giocato la scorsa stagione con la Virtus Roma, chiudendo con quasi 13 punti di media (e un high di 25 contro Pistoia).

Ora per il trentenne è arrivata la chiamata del Darussafaka Istanbul, appena trasferitasi in Champions League.

Per la prima volta approda in Turchia, ma ha già giocato molti anni in Europa (oltre ad alcune esperienze in G League).