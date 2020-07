Le due guardie lituane Marius Grigonis e Lukas Lekavičius resteranno allo Žalgiris Kaunas un’altra stagione. Nonostante le offerte di molte squadre di EuroLega, i due lituani hanno deciso di esercitare l’opzione sul loro contratto e restare in biancoverde un altro anno.

Per Grigonis una stagione difficile con un brutto infortunio al piede: solo 10 gare in EuroLega con 11.5 punti di media. Per Lekavičius invece una produzione di 10.2 punti a partita.