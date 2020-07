Walkup resta allo Zalgiris Kaunas, che ora punta Patricio Garino

Lo Zalgiris ha perso la sua guida Jasikevicius andato a Barcelona, Ulanovas andato al Fenerbahce e LeDay approdato a Milano, ma ora è tempo di costruire la squadra per la prossima stagione che sarà allenata da Schiller. Dopo Hayes, ecco un’altra conferma.

Il termine per uscire dal contratto di Thomas Walkup era fissato per ieri, ma le due parti non hanno esercitato l’opzione e quindi il play resterà a Kaunas un altro anno. Salvo chiamate dalla NBA, la cui free agency inizierà a metà ottobre, quando la stagione di Eurolega è già cominciata. Walkup ha tenuto medie di 9.6 punti, 3.6 rimbalzi e 5.5 assist, tirando 51% da 2, 47% da 3 e 86% ai liberi.

Sembra ormai fatta anche per l’arrivo di Patricio Garino, in uscita dal Baskonia. L’esterno argentino vicecampione mondiale con la sua nazionale ha chiuso questa stagione ridotta con circa 7 punti di media, ma con un high di 24 contro il Maccabi.