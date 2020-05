Zalgiris Kaunas: riduzione del budget, ma Jasikevicius dovrebbe restare in panchina

Riduzione del budget per lo Zalgiris Kaunas ma con Sarunas Jasikevicius in panchina.

Il budget dei lituani sarà inferiore allo scorso anno, sui 7/8 milioni di Euro circa, ma con al timone ancora Jasikevicius. Il Coach avrebbe già iniziato a prendere decisioni importanti, in vista del roster della prossima stagione.

Il primo indiziato a lasciare la squadra è sicuramente Zach Leday. L’ex Olympiacos ha giocato una buonissima stagione, motivo per cui ha parecchi estimatori in Europa e un contratto molto importante per la squadra di Kaunas.

Se Leday lasciasse lo Zalgiris, più probabile la permanenza di Jock Landale. Lo Zalgiris al 99%, dovrà scegliere tra i due lunghi.

Edgaras Ulanovas, Arturas Milaknis e KC Rivers saranno free agents in Estate e molto probabilmente esploreranno il mercato europeo. Ulanovas è stato spesso accostato all’Olimpia Milano e lo Zalgiris sembrerebbe rassegnato nel dover perdere tutti e 3.

Lukas Lekavicius e Thomas Walkup sono i due giocatori che hanno più impressionato nell’ultima stagione di EuroLega. Molte squadre hanno chiesto informazioni, in particolare il Maccabi Tel Aviv su quest’ultimo. Da valutare il loro futuro e sopratutto la loro volontà di esplorare il mercato o rimanere a Kaunas.