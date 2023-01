Zalgiris Kaunas scatenato, ad un passo Achille Polonara

By

Tra i vari rumors che si sono susseguiti negli ultimi tempi su Achille Polonara, quello sullo Zalgiris Kaunas sembrava quello meno probabile. E invece ecco il botto: secondo i lituani di BasketNews, l’ala azzurra è pronta a firmare con la squadra baltica dopo aver rescisso con l’Efes. Dopo le parole di ieri di Scariolo, si è invece spenta la pista Virtus Bologna.

Lo Zalgiris ha perso Keenan Evans per infortunio e l’ha sostituito proprio con un altro ex Efes come Isaiah Taylor. I turchi invece ieri hanno riportato ad Istanbul il veterano Chris Singleton.