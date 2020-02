Lo Zenit San Pietroburgo è pronto a cambiare guida tecnica.

Sembra questione di ore l’esonero di coach Joan Plaza e al suo posto il favorito dovrebbe essere Xavi Pascual.

Lo Zenit è ultimo in EuroLega con 7 vittorie in 24 partite, ma soprattutto è undicesimo in VTB League con 6 sconfitte nelle ultime otto gare disputate. Raggiungere i playoff della VTB League è obiettivo minimo per i pietroburghesi.