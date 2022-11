7DAYS EuroCup, 15 triple non bastano a Brescia, che cede il passo a Cluj-Napoca

Il ritmo c’è, le percentuali anche, eppure Brescia alza bandiera bianca nella trasferta di Cluj-Napoca, dove i padroni di casa vincono al termine di una gara ad alta intensità soprattutto offensiva. Brescia coglie la terza sconfitta europea al termine di una battaglia punto a punto che vede la squadra romena vincere meritando grazie a un dominio totale dell’area pitturata. Mattatori Cate (MVP), Gordic e Guzman, con la squadra di coach Magro che non sfrutta l’ottima serata da tre punti (15/30) per capitalizzare la contesa. In doppia cifra Gabriel, il migliore dei suoi, oltre a Cournooh, Della Valle e Petrucelli, mentre steccano Cobbins e Massinburg, con il primo che sbaglia anche liberi pesanti nel finale. Dettagli e un po’ di fortuna fanno felici i tifosi presenti a palazzo, con Brescia che affronterà settimana prossima Venezia al PalaLeonessa.

Quintetto Cluj: Gordic, Guzman, Richard, Meindl, Cate

Quintetto Brescia: Laquintana, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Odiase

Parte in salita la gara bresciana, con Cluj che martella dall’arco segnando i suoi primi 9 punti con tre triple. Brescia non arretra e si affida anch’essa ai propri esterni, dopo che Gordic aveva pareggiato la gara sull-11-11 al 6′. Ci pensa Della Valle a mandare a segno due bombe di fila per portare Brescia sul +6. La Leonessa pregusta la fuga ma i locali non mollano, aggrappandosi a Stipanovic per restare in scia degli avversari. Richard sulla sirena manda a segno la tripla del pareggio (21-21).

Secondo quarto iniziato da Brescia con un mini break 5-0, che riporta i lombardi sulla giusta via. Buona difesa da parte di Cobbins e Akele, ma la partita prosegue sui binari dell’equilibrio, con attacchi stellari e difese sotto pressioni. Percentuali altissime per le compagini dal campo e dall’arco dei 6.75m, con Petrucelli e Guzman su tutti scatenati in questo periodo. La Leonessa perde la leadership sui liberi di Cate, ma al 15′ il punteggio è ancora inchiodato sulla parità (40-40). 49-51 all’intervallo lungo, dopo altri minuti gocati ad un ritmo molto alto.

Secondo tempo che va sulla falsariga del primo, con attacchi dinamici ed incisivi. Meindl riporta avanti la formazione romena di 2 lunghezze, ma immediatamente arriva la risposta di Della Valle. Brescia comincia a faticare in attacco, ma la cosa è ribaltata anche nell’altra metà campo, anche se nela seconda metà del terzo periodo si sblocca la situazione, con Gordic che segna ancora un canestro pesante (64-62 al 25′). Brescia non riesce a trovare soluzioni difensive ai pick&roll centrali guidati da Cate e Stipanovic, con Sanders che appoggia il +4 per i padroni di casa in questa fase (68-64), con Cluj che allunga ulteriormente con Bircevic, che piazza un altro canestro, quello del massimo vantaggio (+6). Leonessa ora in difficoltà, con Cobbins che pone fine al parziale. Richard segna ancora una bomba sulla sirena, 73-68 al 30′.

Gabriel apre il quarto periodo con una tripla, seguita dall’and-one di Moss, con Brescia che impatta ancora nel parziale. Brescia passa a condurre con Gabriel che affonda la bimane in contropiede e spinge Cluj a fermare il gioco. I romeni trovano subito la bomba di Guzman, ma Brescia piazza ancora un break 4-0 ispirato da Cournooh per tornare sul +4 (76-80 al 34′). Reazione Cluj: 6-1 a riportarsi avanti con Meindl e Cate protagonisti, ma Brescia non molla e la gara è aperta a 2′ dal termine (84-83). Brescia spreca un paio di ottime occasioni e Gordic la punisce segnando e subendo fallo (87-83). Gabriel non molla e segna la tripla del -1 (87-86), ma Gordic riporta a +3 i suoi dalla lunetta. Finale: 91-86.

U-BT Cluj-Napoca vs Germani Bresci 91-86 (21-21; 49-51; 73-68)

Cluj: Guzman 15, Sanders 2, Kuti 0, Gordic 13, Stipanovic 13, Bircevic 7, Cate 13, Maindl 15, Richard 13, Lapuste n.e., Diaby n.e., Kuti n.e. All: Silvasan

Brescia: Gabriel 14, Massinburg 0, Della Valle 16, Petrucelli 15, Cobbins 3, Odiase 4, Laquntana 4, Cournooh 14, Moss 7, Akele 9, Burns 0, Tanfoglio n.e. All: Magro

MVP Basketinside: Emanuel Cate