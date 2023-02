7DAYS EuroCup – Altro stop Venezia in Europa contro il fanalino Olimpia Ljubljana

Altro stop per l’Umana Reyer Venezia contro Liubjana all’ultimo posto del girone

Olimpia Ljubljana – Umana Reyer Venezia 77-73

Parziali: 26-20; 40-44; 61-59

Cedevita: Rebec, Ferrell 20, Radovic, Jeremic 14, Alibegovic 2, Muric 13, Mulalic, Adams 16, Matkovic 4, Omic 8, Dragic ne. All. Golemac.

Umana Reyer: Spissu 3, Tessitori 5, Parks 7, Freeman ne, Bramos, Moraschini 10, De Nicolao 8, Granger 19, Chillo ne, Brooks 4, Willis 5, Watt 12. All. De Raffaele.

Non riesce all’Umana Reyer l’aggancio al secondo posto del girone di EuroCup: gli orogranata escono battuti dal match di Lubiana, con il Cedevita Olimpija che la spunta per 77-73.

Gli orogranata partono con Spissu, Granger, Parks, Willis e Watt (alla presenza 300 in orogranata, 4° di tutti i tempi). C’è equilibrio con buone percentuali su entrambi i fronti in avvio, poi il primo allungo, dal 6-6 del 2’30” al 6-13 del 4′, è degli orogranata. Lubiana, però, risponde con un 9-0 e mette la freccia sul 15-13 al 5’30”. L’Umana Reyer ritrova la parità a quota 15 e poi a 18, ma le triple slovene (67% a questo punto del match) costringono coach De Raffaele al time out sul 24-18 all’8′. Il Cedevita tocca anche il +8, con un ispirato Granger che chiude un quarto dalle percentuali basse per gli orogranata (45,5% da 2 e 28,6 da 3) sul 26-20.

In avvio di secondo periodo, gli orogranata riescono a caricare gli avversari di falli (4 di Radovic già all’11’30”, bonus di squadra speso dopo meno di 2′), rispondendo colpo su colpo fino al 32-26 del 13’30” prima di alzare il livello difensivo, rimontando punto su punto, passando avanti a metà periodo con la tripla di De Nicolao del 32-34 e poi allungando il break fino allo 0-13 per il 32-39 al 16′. L’Umana Reyer è anche più efficace a rimbalzo (23-16 all’intervallo lungo), toccando il 34-42 al 17’30” e pagando nel finale di tempo un paio di canestri da 3 subiti, che consentono a Lubiana di andare negli spogliatoi sul 40-44.

Si segna col contagocce in avvio di secondo tempo, in cui l’Umana Reyer porta ancora una volta gli avversari al bonus dopo 2’30” e tocca il 40-48 subito dopo. La partita continua a essere poco limpida e si arriva a metà quarto sul 44-49, con Lubiana che si avvicina fino al 49-50 al 26′ e poi, sempre principalmente con i canestri da 3 trova il sorpasso e prova l’allungo sul 58-53 al 28′. Gli orogranata faticano a costruire e devono affidarsi a una bella iniziativa di Moraschini per riavvicinarsi a un solo possesso, infine è Watt, con due liberi e un canestro a limare ulteriormente il ritardo, così all’ultimo intervallo si arriva sul 61-59.

La tripla di De Nicolao, dopo un altro canestro di Watt, riporta avanti l’Umana Reyer al 32′: 63-64 e time out dei padroni di casa, poi, però, dopo un paio di amnesie difensive, anche coach De Raffaele chiama time out sul 67-64 al 33’30”. La parità a 67 arriva subito dopo metà quarto con l’and one di Granger, il sorpasso con la tripla di Parks del 69-70 al 37’30”. Lubiana è di nuovo avanti al 38’30” (71-70) e allunga sul 73-70 al 39′. Watt fallisce il gancio del -1 e poi spende il quarto (1/2 di Muric dalla lunetta) e il quinto fallo dopo aver concesso il rimbalzo offensivo a Ferrell: a 31” dalla fine arriva un altro 1/2 per il 75-70. A -21” Moraschini tiene vive le speranze con la tripla del 75-73, Spissu riesce a fermare l’azione slovena col fallo a -14”, ma Adams è preciso dalla lunetta e l’errore finale da 3 di Granger chiude i conti sul 77-73.

