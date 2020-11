EuroCup, Brescia – Buducnost e Bologna – Lietkabelis si giocheranno venerdì 20 novembre

Germani Brescia-Buducnost VOLI Podgorica, recupero del sesto turno del girone di qualificazione della 7DAYS EuroCup, si giocherà venerdì 20 novembre alle ore 18.45. A comunicarlo è EuroLeague, che ha diramato il calendario di alcune delle gare rinviate nelle scorse settimane a causa delle condizioni sanitarie legate alla diffusione del Covid-19.

La gara con il Buducnost, inizialmente programmata per martedì 3 novembre, era stata rinviata a fronte dei molteplici casi di positività da COVID-19 riscontrati all’interno del team montenegrino, che gli avevano impedito di presentarsi con il numero minimo di otto giocatori a referto.

Di seguito la comunicazione della 7Days EuroCup, con i vari recuperi delle partite rinviate, compresa quella tra Virtus Segafredo Bologna e i lituani del Lietkabelis Panevėžys.

Following the ECA Shareholders approval of the modification proposal presented by Euroleague Basketball of the COVID-19 Special regulations, the following games have been rescheduled to be played on the stated new dates and times:

ROUND 5

Cedevita Olimpija Ljubljana – Promitheas Patras, December 10 at 18:30 Local Time

ROUND 6

Virtus Segafredo Bologna – Lietkabelis Panevezys, November 20, at 18:00 Local Time

Germani Brescia – Buducnost VOLI Podgorica, November 20,at 18:45 Local Time

Partizan NIS Belgrade – Joventut Badalona, November 19, at 20:30 Local Time

Euroleague Basketball has evaluated with all affected teams the best possible options to reschedule each game based on available dates and TV rightsholders’ production availability. The rescheduling of the rest of the suspended games will be announced in the following days.

–

Uff stampa Germani Leonessa Brescia e Uff. Stampa 7days EuroCup