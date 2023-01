7Days Eurocup, Brescia cade in Lettonia contro il Prometey Slobozhanske

Il viaggio della Germani Brescia a Riga sul campo del Prometey Slobozhanske termina con una sconfitta, maturata con il punteggio di 79-72. Un risultato che rallenta la corsa europea della formazione biancoblu, che prima del match con gli ucraini era reduce da tre successi consecutivi e che all’Arena Riga non è stata in grado di capitalizzare tre quarti disputati in maniera eccellente, specialmente in difesa.

La vittoria del Prometey, infatti, arriva grazie al 25-19 siglato nell’ultimo periodo, un parziale che permette a Sanon, Kennedy (17 punti per entrambi) e compagni di conquistare il settimo successo nel girone. Un vero peccato per Brescia (20 punti per Della Valle), che si deve mangiare le mani per i tanti secondi possessi lasciati agli avversari (17 i rimbalzi conquistati in attacco dai biancorossi), per la solita dose di sfortuna che sembra non voler mai abbandonare il roster biancoblu (problemi fisici per Cournooh e Cobbins) e per qualche ingenuità di troppo, specialmente in difesa, fattori accompagnati da una grande confusione fatta dagli arbitri e dal tavolo, che nel corso del match sono incorsi in una serie di errori poco giustificabili, compresa un’intollerabile interruzione del match per diversi minuti a metà del terzo quarto.

Con la speranza che il viaggio di ritorno dalla Lettonia sia più agevole di quello dell’andata, Brescia tornerà in Italia per preparare la partita di campionato con la Nutribullet Treviso, che domenica (ore 18.30) aprirà il girone di ritorno della Serie A. Per quanto riguarda l’EuroCup, invece, l’appuntamento è per mercoledì prossimo, quando al PalaLeonessa arriverà il ratiopharm Ulm in quello che sembra un vero e proprio spareggio per le posizioni più interessanti a ridosso delle prime di una classifica che resta corta e interessante anche dopo l’11/mo turno.

PROMETEY SLOBOZHANSKE-GERMANI BRESCIA 79-72 (15-19, 31-35, 54-53)

Prometey Slobozhanske: Dickey 6 (2/2), Klassen, Clavell 9 (1/2, 1/5), Tkachenko, Lukashov, Agada 11 (5/11, 0/7), Lypovvy 2 (1/2, 0/2), Balvin 10 (3/6, 0/1), Kennedy 17 (5/10), Stephens 7 (2/3, 1/5), Petrov, Sanon 17 (1/2, 4/5). All: Ginzburg

Germani Brescia: Gabriel 1 (0/3 da tre), Massinburg 16 (4/6, 1/4), Nikolic 4 (0/1, 1/4), Della Valle 20 (3/4, 3/6), Taylor, Cobbins 6 (2/3), Odiase 4 (2/6), Burns, Laquintana 2 (1/1), Cournooh 10 (0/2, 2/2), Moss 3 (0/1, 1/1), Akele 6 (3/5). All: Magro

Arbitri: Racys, Van den Broeck e Bissuel

Note: Prometey 20/40 (50%), Brescia 15/29 (52%); Tiri da tre: Prometey 6/27 (22%), Brescia 8/23 (35%); Tiri liberi: Prometey 21/31 (68%), Brescia 18/25 (72%); Rimbalzi: Prometey 46 (RD 29, RO 17), Brescia 29 (RD 27, RO 2)

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia