7Days Eurocup – Brescia da grande squadra. Sbanca Ulm all’overtime con qualità e carattere

Overtime con sorriso per Brescia, che sbanca il non facile campo del Ratiopharm Ulm al termine di una battaglia fatta di botte e ritmo alto. 15-5 il parziale dell’extra time con cui la Leonessa bissa il successo di sette giorni fa in EuroCup, andando a consolidare le proprie certezze. Brescia parte male, difendendo male e concedendo 52 punti agli avversari nel primo tempo. Seconda parte di gara più positiva in cui la Germani costruisce la rimonta, accarezzando la vittoria. Vittoria che sembra sfumare su un super canestro quasi allo scadere di Mobley. Gabriel (e Magro) la portano all’overtime dove, come spesso accade, chi è sull’orlo dell’abisso esplode e porta a casa il successo. rescia tira bene da 2 (58%), male dall’arco (28%) ma riesce, nonostante percentuali peggiori, a vincere dominando a rimbalzo. Mattatore del match è Caupain, che flirta con la tripla doppia (17 punti, 7 rimbalzi, 8 assist) e mette in condizione i compagni di girare al meglio. Solidissimo contributo di Gabriel (11+12) e Cobbins, oltre a Della Valle sempre letale e un Massinburg finalmente convincente. Ulm si aggrappa al talento di Mobley e Dos Santos, aiutat dall’atletismo di Robinson ma non basta, pur tirando meglio dal campo. I tedeschi perdono in modo bruciante ma con l’assoluto onore delle armi.

Quintetto Ulm: Dos Santos, Mobley, Zugic, Hawley, Robinson

Quintetto Brescia: Caupain, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Odiase

Parte forte Ulm sulle ali dell’entusiasmo e di Dos Santos, che subito vola sul 9-1 e spinge Brescia a chiamare timeout. La Leonessa torna sotto con un break 6-0 e da qui inizia una fase equilibrata della gara, con Brescia che si aggrappa ai punti di Massinburg per rimanere in scia dei tedeschi e col canestro di Petrucelli torna a -1 (22-21 all’8′). Christen reagisce e chiude il primo quarto con la tripla del +4 (27-23). Ulm solida anche grazie a un Mobley ottimo dall’arco.

Magro spariglia gli uomini in campo ma Ulm controlla le redini della partita. Klepeisz segna subito una bomba che vale il +7. Brescia difende male, concedendo tiri aperti che i locali colgono con piacere mantenendo il vantaggio. Cournooh ricuce ma Ulm prova la spallata e vla sul +11 a metà quarto col canestro di Zugic, è il massimo vantaggio (41-30). Vantaggio ritoccato poco dopo dal centro da tre punti di Dos Santos, e ancora dopo con Zugic (47-34 al 16′). Reazione Brescia dopo il timeout: parziale 11-2 dei viaggianti che immediatamente si rimettono sui binari giusti prima dell’intervallo, che giunge sul punteggio di 52-45.

Caupain apre il terzo periodo dal punto di vista realizzativo. Si segna poco, con il punteggio che rimane ancorato ai pochi canestri mandati a segno dalle compagini, anche se la Germani inizia a rosicchiare lunghezze di vantaggio (54-51 al 25′). Ci pensa poi Massinburg a segnare la bomba con cui la Leonessa impatta sul 56-56 qualche possesso dopo. Fase di equilibrio ora, con Brescia che gioca con un’altra energia sui due lati del campo: la partita prende ritmo e Ulm prova nuovamente a dare uno strappo al match, sfruttando soprattutto le sue guardie Massinburg e Caupain. 65-62 al 30′.

Christen manda a bersagio la tripla del +6 in apertura di ultimo quarto. Partita aperta e in bilico a qualsiasi risultato (70-69 al 34′), con Brescia che ora cerca di mettere il naso avanti facendo segnare un parziale 9-2 che ridà la leadership alla Leonessa. Cobbins sale in cattedra prima con la bimane e poi col gancio di mano sinistra. Brescia ora col vento in poppa mentre Ulm è in difficoltà, ma viene svegliata da Robinson che vola sopra al ferro per il -1 Ratiopharm (73-72). Risposta di Della Valle da tre, appena rientrato in campo, al quale risponde Dos Santos, tra i migliori dei suoi, con la stessa moneta. Robinson segna un jumper forzato per la nuova parità (77-77 al 38′), con i tedeschi che tornano avanti con l’1/2 dalla lunetta di Dos Santos. Brescia attacca per il vantaggio con 1′ abbondante di gioco e pareggia. Si gioca ora solo dalla lunetta, ma l’ultimo minuto inizia in parità ancora (79-79). Palla in mano ai locali, che costruiscono un brutto tiro ma Mobley manda a segno una tripla quasi impossibile, dal peso specifico fondamentale (82-79). Brescia riesce a rosicchiare un punto nella girandola dei tiri liberi (83-81) e ha l’occasione per vincere la gara: la rimessa invece è splendidamente disegnata da Magro, con la difesa tedesca che si perde Gabriel, che segna il canestro più semplice del mondo e manda tutti all’overtime (83-83).

Della Valle marca il nuovo vantaggio bresciano in contropiede. E’ fantastica Brescia ora: 9-2 di parziale, chiuso dalla tripla ancora di Della Valle che fa volare la Germani a +7 (85-92). Ulm non riesce a rialzarsi ed alza bandiera bianca, il finale recita 90-98.

Rathiopharm Ulm vs Germani Brescia 90-98 dts (27-23; 52-45; 65-62; 83-83)

Ulm: Robinson 12, Mobley 23, Dos Santos 16, Konate 2, Christen 13, Nunez 2, Kleipsz 4, Hawley 2, Jallon 9, Zugic 7, Fuchs n.e., Bretzel n-e- All: Gavel

Brescia: Gabriel 11, Massinburg 16, Della Valle 17, Caupain 17, Petrucelli 6, Cobbins 10, Odiase 6, Burns 6, Cournooh 4, Akele 2, Moss 3. All: Magro

MVP Basketinside: Troy Caupain, che a piccoli passi, senza apparire troppo, si sta prendendo le chiavi di questa squadra. Oggi è il più utilizzato, guida la gara in molte voci statistiche tra cui, per distacco, la valutazione (27).