7DAYS EuroCup, Brescia gioca con la testa altrove. Stop a Bursa, chiude il girone al settimo posto

Trasferta infruttuosa per la Germani Brescia, che a Bursa trova una sconfitta pressochè indolore contro il Bursaspor, con le due squadre che mantengono rispettivamente il settimo o ottavo posto nel gruppo A. Brescia incrocierà o Prometey o Badalona, in un primo turno playoff che si preannuncia ostico. In gara solo nel primo quarto la Germani, che fa a meno di alcuni giocatori di peso e capitola sotto i colpi di una formazione turca slida ed in grado di mettere il solco nel terzo quarto. Bitim (24) è l’MVP, assistito da Clemmons (17) e Needham (18). Brescia con tanto spazio alle seconde linee alza bandiera bianca nonostante i 15 di Petrucelli e i 13 di Laquintana, anche se il migliore tra i lombardi è Massinburg, autore di ben 25 punti.

Prossima settimana l’EuroCup si ferma per poi dare spazio ai playoff.

Quintetto Bursaspor: Needham, Clemmons, Bitim, Dudzinski, Auguste

Quintetto Brescia: Caupain, Della Valle, Moss, Akele, Odiase

Odiase segna i primi punti, in una gara in cui il lungo dell’Illinois parte bene e la gara procede sull’equilibrio. Needham segna la tripla del vantaggio dei padroni di casa, a cui risponde Massinburg. Bursa si affida a un ottimo Bitim che trascina i suoi sul +4, ma la Germani reagisce con un break 5-0 firmato da Petrucelli per portarsi avanti, chiudendo in vantaggio il primo quarto con la bomba di Laquintana sulla sirena.

Brescia allarga il gap a 4 lunghezze ma subisce il ritorno di Bursa, che impatta a metà secondo periodo sul 24-24 con i punti di Needham. Da qui Brescia subisce un 14-4 (38-28) causato dall’ottima difesa rivale che inceppa l’attacco dei viaggianti. Alla pausa lunga i locali guidano in doppia cifra di vantaggio (40-30).

Terza frazione che parte in salita per Brescia che incassa un brutto parziale di 14-4 e scivola a -20 (54-34). Gara che ora si fa complessa, con il tentativo di risalita abbozzato da Petrucelli e Massinburg rispedito al mittente da un Clemmons in gran forma e da un Bitim in formato MVP di serata. Petrucelli continua a martellare e rimette i suoi in scia sul -12 (64-52), con la Germani che rincorre a -14 a fine penultimo tempino (68-54).

Ultimo quarto in cui si segna molto poco da ambo le parti, con Brescia che non trova ritmo in attacco e viene rispedita indietro dalla solita coppia Bitim–Clemmons, che chiudono la gara (78-60). Ultimi scampoli di partita di pura accademia, con la sirena finale che suona sul punteggio di 86-76.

Frutti Extra Bursaspor vs Germani Brescia 86-76 (16-19; 40-30; 68-54)

Bursaspor: Saybir 1, Needham 18, Bitim 24, Al 7, Auguste 0, Dudzinski 15, Dawkins 4, Clemmons 17, Atalan n.e., Ozalp n.e., Taskiran n.e., Akin n.e. All: Alimpijevic

Brescia: Massinburg 25, Della Valle 2, Caupain 2, Petrucelli 15, Odiase 12, Burns 0, Laquintana 13, Cournooh 4, Moss 0, Akele 3, Nikolic n.e., Gabriel n.e. All: Magro

MVP Basketinside: Onuralp Bitim