7DAYS EuroCup, coach De Raffaele: “Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che non molla”

Le parole del coach orogranata dopo la vittoria in volata contro il Lietkabelis

“Complimenti a Lietkabelis perché ha giocato una partita molto solida su tutte e due le parti del campo punendo molto spesso le nostre rotazioni e i nostri aiuti. Devo dire che la cosa migliore di questa sera, certamente in una partita poco esaltante, è stata la parte difensiva, Sicuramente una sfida diversa rispetto a quella giocata a Varese. C’è stata molta disponibilità in difesa, mentre offensivamente abbiamo fatto fatica. Dobbiamo giocare con più tranquillità perché si gioca con troppa tensione. L’altro aspetto positivo, oltre alla vittoria, è quello di aver recuperato così tanti punti in poco tempo a dimostrazione che la squadra non molla ed è un gruppo.”