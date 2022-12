7DAYS EuroCup: Conti e Udom guidano Trento, Amburgo domata

La Dolomiti Energia Trentino supera i Veolia Towers Hamburg 85-80 nel Round 8 di 7DAYS EuroCup e coglie il secondo successo consecutivo in casa in coppa. Prestazione di qualità e compattezza di un gruppo più forte di tutte le difficoltà che sta affrontando. Si giocano 40’ di equilibrio e battaglia sportiva alla BLM Group Arena, tra due squadre con assenze importanti ma che conoscono il valore delle vittorie di coppa in una classifica del girone B che sta cominciando a delinearsi. Coach Lele Molin ha dovuto fare a meno di Matteo Spagnolo e anche del Capitano Toto Forray, fermato da un problema alla coscia proprio nelle ore prima del match: l’Aquila però ha avuto risposte confortanti dei suoi esterni (Conti su tutti) e dopo un primo quarto incerto ha sempre tenuto alto il proprio livello di produttività offensiva.

Alla fine il miglior realizzatore della serata per i bianconeri è un fantastico Mattia Udom da 18 punti a referto, ma in doppia cifra ci vanno altri tre bianconeri con Conti a quota 14 e Flaccadori a 15 con 5 rimbalzi e 7 assist.

La cronaca | La Dolomiti Energia apre il match con due punti di Grazulis, poi Atkins e Lockett allungano il break dei padroni di casa (7-0); Amburgo non fa una piega e risponde con un contro-parziale di 9-0. L’Aquila soffre sotto le plance dopo l’uscita dal campo di Atkins e i tedeschi ne approfittano per allungare sul 9-14 che induce Molin a chiamare timeout. Una tripla di Flaccadori aiuta i bianconeri a restare a contatto nonostante gli 11 punti di uno scatenato Woodard nel solo primo quarto (16-20). In avvio di secondo periodo l’energia e la sfrontatezza del giovane Richard Morina (autore dei primi due punti con la prima squadra) tengono alta l’efficienza difensiva dei bianconeri, che in attacco tornano ad affidarsi ai tentacoli di Atkins e Udom per sorpassare (24-23). Conti segna due grandi triple per il 36-34 pari, il match si gioca sul filo dell’equilibrio: è una tripla di Hinrichs a fil di sirena però a far sorridere Amburgo (41-42). Le due squadre non sembrano potersi staccare nel punteggio: Flaccadori chiama, Clark risponde, Amburgo è avanti di 1 a metà terzo quarto (51-52). Non bastano neanche tre triple consecutive di Conti (wow!), Udom e Crawford per scavare un solco: dopo 30’ siamo 64-62 per la Dolomiti Energia. Drew è “on fire” (due triple per il 72-65 a 6’40” dalla fine), Amburgo torna sotto ma non resiste alla spallata finale assestata dai canestri di Flaccadori e Udom (tripla del 82-73). Finisce 85-80 ed è festa per i 1500 della BLM Group Arena.

Dolomiti Energia Trentino 85

Veolia Towers Hamburg 80

(16-20, 41-42; 64-62)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Morina 2, Conti 14, Zangheri ne, Flaccadori 15, Udom 18, Dell’Anna ne, Crawford 11, Ladurner 2, Grazulis 8, Atkins 8, Lockett 7. Coach Molin.

VEOLIA TOWERS HAMBURG: Schoormann, Cleary 2, Philipps 2, Meisner 11, Woodard 23, Samar 12, Hinrichs 10, Clark 14, Wohlfarth-Bottermann 6, Kozak. Coach Koerner.

Le parole di coach Lele Molin | «Per noi questa è davvero una grande vittoria, che ci tiene “vivi” nella competizione: in un match molto combattuto ed equilibrato siamo riusciti a vincere tre quarti su quattro, Amburgo ha lottato ma siamo riusciti anche a rimanere avanti nel punteggio per buona parte della sfida. Questo risultato e questa prestazione ci danno fiducia e ci gratificano, la squadra ha giocato bene insieme ed è stata più forte delle avversità: abbiamo saputo del forfait di Toto solo poche ore prima della palla a due, dobbiamo fare a meno di Spagnolo, ma oggi il gruppo ha prevalso. Congratulazioni ai miei giocatori».

La prossima | La Dolomiti Energia giocherà di nuovo domenica 18 nel big match contro Milano: palla a due alle 17.00, biglietti disponibili online e presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza, 20 (lun 15-19, mar-dom 11-19).

UFF.STAMPA AQUILA BASKET