7DAYS EuroCup, De Raffaele fa 400 e Venezia torna a vincere in Europa contro Cluj

Importante vittoria per Venezia nel giorno in cui il coach celebra le 400 panchine in laguna.

Quintetto Venezia: Spissu, Granger, Parks, Willis, Tessitori.

Quintetto Cluj: Shepherd, Richard, Jones, Simoes, Stipanovic.

PRIMO PERIODO

Tessitori-Spissu ed è subito 7-2 dopo 2 minuti. Difesa e tanta energia su ambo i lati del campo per Willis per il 11-6 a metà del quarto. Cluj fatica a trovare soluzioni facili e scivola sul 12-21 sotto i colpi di Parks con 3’18’’ dal primo mini intervallo. Ultimo possesso del quarto per Cluj con il lay-up di Shepherd che si spegne sul ferro per il 25-17.

SECONDO PERIODO

Parte subito forte Venezia che vola sul nuovo massimo vantaggio 33-19 dopo 3’. Ondata orogranata che continua con l’energia di Brooks che inchioda il 35-19 facendo esplodere il Taliercio a metà del quarto. Cluj prova a ricucire lo strappo con Richard e Stipanovic sul 46-34 con 1’33’’ dall’intervallo lungo. Ultimo possesso per Venezia che con Granger che non trova il canestro ed il primo tempo si chiude sul 49-38.

TERZO PERIODO

Parte meglio Cluj ad inzio del quarto con Scepanovic e Shepherd che riportano sotto i romeni sul 54-47 dopo 2’30’’. Fase della spezzettata dal nervosismo per la gestione della terna. Ne approfitta Cluj per riportarsi a contatto sul 62-58 con 3’30’’ sul tabellone. Rimonta rumenta completata con la tripla di Simoes sul 67-67. Ultimo possesso per Venezia con De Nicolao che subisce fallo e con un 2 su 2 chiude il terzo quarto sul 69-67.

QUARTO PERIODO

Inizio del quarto con cattive percentuali e Cluj mette per la prima volta il naso davanti sul 71-72 dopo 2’15’’ del quarto. Risposta orogranata con i liberi di Spissu e il semigancio di Watt per il 78-72 con 6’33’’ dalla sirena. Finale in volata sul punteggio in perfetto equilibrio sul 80-80 con 3’ da giocare. Venezia prova a dare la spallata sul 86-80. Cluj rientra ancora, ma Spissu con una tripla prima ed un assist dopo chiude la contesa e regala la vittoria alla Reyer Venezia.

Umana Reyer Venezia – U-TB Cluj-Napoca 95-90

Parziali

25-17; 49-38; 69-67.

Spettatori: 2.357

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 9, Spissu 15, Parks 7, Freeman 2, Bramos, Moraschini 6, De Nicolao 5, Granger 12, Chillo ne, Brooks 4, Willis 19, Watt 16. All.re De Raffaele

U-TB Cluj-Napoca: Guzman 5, Shepherd 13, Lapuste ne, Kuti ne, Roschnaps ne, Gordic 7, Stipanovic 15, Bircevic 13, Cate 10, Jones, Simoes 15, Richard 12. All.re Silvasan