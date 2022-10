7DAYS EuroCup: la presentazione di Ulm-Brescia

Ratiopharm Ulm-Germani Brescia, atto III. Il terzo turno del girone di qualificazione della 7DAYS EuroCup porta la formazione bresciana in Germania, precisamente nella regione del Baden-Württemberg, dove la squadra biancoblu torna a esibirsi a distanza di due anni dall’ultima occasione. Come detto, quello tra tedeschi e lombardi sarà il terzo confronto da disputare nella Ratiopharm Arena, il bello e confortevole impianto che ospita le partite casalinghe di una squadra che punta a ripetere gli expolit europei della scorsa stagione, nella quale, dopo una regular season in chiaroscuro, era stata capace di raggiungere i quarti di finale, eliminando la favoritissima Joventut Badalona, prima di cedere il passo alla lanciatissima Virtus Bologna.

Con il vento in poppa dato dal successo europeo ottenuto contro gli ucraini del Prometey e l’amaro in bocca della vittoria sfumata in campionato all’ultimo secondo sul campo di Brindisi, la Germani va a caccia della prima vittoria esterna stagionale. Il quintetto guidato da coach Alessandro Magro, però, dovrà fare molta attenzione a quello allenato da Anton Gavel, che nella gara d’esordio è riuscita a superare nientemeno che l’Umana Reyer Venezia, incamerando un prezioso successo al quale, nella settimana successiva, è seguito lo stop arrivato in Lituania sul campo del Liektabelis.

𝖫𝖠 𝖯𝖠𝖱𝖳𝖨𝖳𝖠

Ratiopharm Ulm-Germani Brescia, gara del terzo turno del girone di qualificazione della 7DAYS EuroCup, si gioca mercoledì 26 ottobre alle ore 19.30 alla Ratiopharm Arena di Ulm (Germania).

𝖬𝖤𝖣𝖨𝖠 𝖤 𝖳𝖵

La gara della Ratiopharm Arena sarà trasmessa in diretta sul canale Sky Sport Action (ch. 209 della piattaforma Sky) e in diretta streaming su Eleven Sports (QUI il link diretto).

𝖦𝖫𝖨 𝖠𝖱𝖡𝖨𝖳𝖱𝖨

La gara tra ratiopharm Ulm e Germani Brescia sarà diretta da Daniel Hierrezuelo (Spagna), Marko Juras (Serbia) e Maxime Boubert (Francia).

𝖫𝖤 𝖯𝖠𝖱𝖮𝖫𝖤 𝖣𝖤𝖫𝖫’𝖠𝖫𝖫𝖤𝖭𝖠𝖳𝖮𝖱𝖤

“Siamo amareggiati per il risultato dell’ultima partita giocata a Brindisi, sappiamo di aver perso un’occasione per continuare il nostro percorso di crescita – il pensiero di coach Alessandro Magro -. Ora abbiamo la possibilità di tornare in campo immediatamente, ancora una volta in trasferta, sfidando una squadra che ha già dimostrato di poter vincere in casa, facendolo contro una squadra di assoluto valore come Venezia. Nonostante le battute d’arresto che ha avuto nel campionato tedesco, Ulm ha dimostrato di poter competere con tutti”.

“Sappiamo di affrontare un roster giovane, ma pieno di grandi talenti e alcuni prospetti importanti, come Zugic e Nunez, che ho avuto modo di vedere da vicino durante l’Europeo Under 20 – prosegue l’allenatore della Germani -. Il ratiopharm è una squadra dotata di grande atletismo e fisicità, che sta crescendo di partita in partita. Siamo consapevoli che per provare a violare il loro campo dovremo giocare con intensità per tutti i 40′, cercando di contenere la loro esuberanza fisica, la loro voglia di correre in contropiede, di attaccare l’area in penetrazione con le guardie e andare a rimbalzo in attacco con le ali e i lunghi. Da parte nostra, dobbiamo continuare a crescere e credere nel nostro gioco, soprattutto nei momenti chiave delle partite. Sappiamo che siamo sulla strada giusta ma anche che dobbiamo continuare a crescere, a migliorare e a dare qualità al nostro gioco, cercando di essere ancora più uniti e compatti nei momenti topici delle partite”.

𝖳𝖧𝖱𝖮𝖶𝖡𝖠𝖢𝖪

Come anticipato, quello tra ratiopharm Ulm e Germani Brescia è il terzo incrocio europeo tra le due formazioni. Entrambe le partite disputate in Germania sono state appannaggio del quintetto di casa, che il 30 ottobre 2018 beffò la Germani di Hamilton (23 punti) e Abass (18), conquistando la vittoria con il punteggio di 83-82. Il 10 novembre 2020, invece, la vittoria della formazione teutonica fu più netta (88-76), con 32 punti di un immarcabile Osetkowski da una parte, 15 di Chery e 12 di Bortolani dall’altra. In quel ratiopharm Ulm giocavano John Petrucelli (13 punti in quella serata) e Troy Caupain (8 punti), che mercoledì sera torneranno a Ulm da ex di giornata per difendere i colori della formazione italiana e provare a regalarle il secondo successo consecutivo in EuroCup.