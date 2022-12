7Days EuroCup – La Reyer Venezia scivola in casa, il Prometey Slobozhanske passa al Taliercio

Finale in volata per il round 9 di EuroCup con il Prometey che passa in casa della Reyer Venezia

Quintetto Venezia: Spissu, Granger, Moraschini, Willis, Watt.

Quintetto Prometey: Lukashov, Sanon, Sthepens, Kennedy, Hogue.

PRIMO PERIODO

Una tripla di Spissu segna i primi punti della serata. Gli ucraini, anche se sospinti da uno bello spicchio di tifosi giallo-blu, fatica ad entrare in partita e Venezia ne approfitta per il primo tentativo di fuga sul 12-3 con le giocate di Moraschini a metà del quarto.Prometey prova la reazione sfruttando i centimetri di Balvin e le scorribande di Kennedy per il 17-12 entrando negli ultimi due minuti. Ultimo possesso per Venezia con il tiro di Spissu che si spenge sul ferro per il 19-14.

SECONDO PERIODO

Venezia fatica ad inizio del quarto e Prometey rientra fino al -2. Rimonta che “dura” poco grazie a Parks che dà la scossa orograta e riporta gli orogranata distanza di sicurezza sul 29-21 a metà del quarto. Ancora l’ex di turno Kennedy a prendere per mano gli ucraini per il 33-29 con 1’53’’ dall’intervallo lungo. Ultimo possesso del primo tempo per Venezia che trova con Brooks, su una rimessa “disegnata” da Spissu, la schiacciata che chiude il quarto sul 36-30.

TERZO PERIODO

Parte bene il Prometey che si riavvicina sul 40-38 dopo 3’ grazie alle giocate di Agada. Rimonta questa volta completata, ancora con Agada, che segna il primo vantaggio ucraino sul 40-41 dopo 4’. Prometey inizia a trovare fiducia anche da fuori e piazza il break sul 40-46 a metà del quarto. Blackout per Venezia che scivola sul -10 con 4’26’’ dall’ultimo mini intervallo. Ancora fatica a trovare canestri per gli orogranata mentre Agada detta i tempi per una super schiacciata da Top10 di Stephens. Si sblocca Freeman da tre punti per chiudere il quarto sul 49-54.

QUARTO PERIODO

Pronti via e subito reazione di Venezia guidati da capitan De Nicolao che con 5 punti di fila riporta sotto gli orogranata sul 56-58 dopo 2’. Venezia prova a restare a contatto, ma Prometey risponde colpo su colpo e torna sul +7 con 4’20’’ dalla fine. Venezia e De Nicolao non mollano e riportano sotto i suoi con la tripla di Brooks dall’angolo per il 69-72 con 51’’ dalla sirena finale. Promtey sciupa 4 liberi consecutivi. Spissu invece fa 2su2 con 21’’ da giocare. Prometey riparte e gli orogranata non riescono a spendere subito il fallo concedendo 8’’ agli ucraini.

Umana Reyer Venezia – Prometey Slobozhanske 71-75

Parziali

19-14; 36-30; 49-54.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 3, Spissu 7, Parks 4, Freeman 11, Sima 2, Moraschini 9, De Nicolao 7, Granger 5, Chillo ne, Brooks 13, Willis 4, Watt 6. All.re De Raffaele

Prometey Slobozhanske: Dickey III 2, Clavel 4, Tkachenko 2, Lukashov 2, Agada 13, Lypovyy 2, Balvin 18, Kennedy 15, Sthepens 13, Hogue 3, Petrov, Sanon 1. All.re Ginzburg