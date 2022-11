7DAYS EuroCup: Reyer – Cedevita Olimpija, le dichiarazioni prepartita di Golemac e Rebec

In occasione del prossimo appuntamento interno della Reyer in EuroCup (domani sera al Palasport Taliercio, palla a due alle 20.15) riportiamo le dichiarazioni del club sloveno di Ljubljana, che prima di arrivare al Taliercio dimostra di avere le idee ben chiare su come mettere in difficoltà gli orogranata per puntare alla prima vitoria in questa edizione del torneo.

Jurica Golemac, allenatore del Cedevita Olimpija: “Ci siamo preparati a dovere per affrontare Venezia – una squadra ben attrezzata, che ha al suo interno delle individualità importanti. Mi riferisco ai giocatori d’esperienza come Granger, Spissu, Freeman – quest’ultimo, direi, ha un talento individuale impressionante. Non posso non menzionare l’altrettanto pericoloso giocatore Watt, uno dei giocatori essenziali per Venezia, e gli altri talenti del roster lagunare”.

Conoscendo i nostri avversari daremo il massimo, cercando di sorprenderli. Abbiamo preparato le tattiche della gara da metter in campo proprio con questo obiettivo, sorprendere ed anticipare i nostri avversari, consci del fatto che ci troveremo a gareggiare con una squadra solida, che non molto tempo fa in campionato è riuscita a sconfiggere una corazzata dell’Eurolega come l’Armani Milano. ”

Matic Rebec, attuale playmaker della compagine slovena: “Venezia è una squadra forte. Forse persino migliore rispetto alle stagioni passate. Come fare per sconfiggerla? In attacco dovremo giocare come gruppo, in maniera corale. Ritengo che in questo modo riusciremo a tornare dal Taliercio con un risultato per noi positivo”.

Fonte: Uff. Stampa Cedevita Olimpija Ljubljana [traduzione libera di M. Stefancic]