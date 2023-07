7Days EuroCup: Reyer Venezia e Trento le italiane, 3 nuove squadre. Nuovo format, stop alle partite secche nei Playoffs dalla semifinale

The 20 teams for the 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟰 𝙀𝙪𝙧𝙤𝘾𝙪𝙥 season are 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗗✅ pic.twitter.com/J84SiolSTk