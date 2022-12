7Days EuroCup – Reyer Venezia in formato europeo vince e convince contro Bursaspor

Venezia si rialza subito dopo la sconfitta in campionato e supera Bursaspor grazie ad una grande prova di Watt e Willis che dominano i turchi.

Quintetto Venezia: Spissu, Freeman, Moraschini, Willis, Watt.

Quintetto Bursaspor: Needham, Clemmons, Bitim, Dudzinski, Auguste.

PRIMO PERIODO

Parte bene Venezia con Watt e Moraschini su entrambi i lati del campo per il 7-3 dopo 3’. I turchi faticano a trovare soluzioni contro la fisicità orogranata. Ancora Watt spinge i suoi e costringe Bursa al time out sul 13-7 con 4’40’’ da giocare. Reazione turca con 4 punti di Bitim coaidiuvato da Clemmons che impatta sul 13-13 con 3’28’’ da giocare. Ultimo possesso per Bursaspor che trova la tripla di Bitim che chiude il primo quarto sul 20-18.

SECONDO PERIODO

Parte ancora bene Venezia sfruttando l’energia di Parks per il 26-21 dopo 4’. Venezia alza il muro difensivo e ne approfitta con Tessitori che prende per mano i suoi sul 32-23 con 3’50’’ dall’intervallo lungo. Ancora Bitim, a tratti dominante, però a riportare a contatto i turchi anche supportato da Clemmons. Ultimo possesso Bursaspor con la preghiera di Al che non viene convalidata per il 34-31.

TERZO PERIODO

Ritmi alti fin da subito con ancora Watt e Moraschini da una parte e Bitim dall’altra per il 48-42 dopo 4’. Watt domina su entrambi i lati mettendo la museruola ai lunghi turchi. Bursa in rottura prolungata mentre il Taliercio si infiamma sulle giocare di Watt e Willis per il 58-45 entrando negli ultimi 2’. Sempre Willis, già in doppia doppia, indomabile chiude il terzo quarto sul 63-48.

QUARTO PERIODO

Parte meglio Bursaspor approfittando di un calo di intesità orogranata che mantiene comunque il doppio vantaggio di vantaggio sul 65-55 dopo 4’. Non mollano i turchi guidati da un super Bitim, ma Venezia risponde colpo su colpo e respinge ogni tentativo di rimonta sul 74-64 con 3’ dalla sirena finale. Bursaspor ci prova, ma almeno stasera non ce n’è e Spissu dall’angolo chiude per il 78-65 finale.

Umana Reyer Venezia – Frutti Extra Bursaspor 78-65

Parziali

20-18; 34-31; 63-48.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 6, Spissu 3, Parks 2, Freeman 5, Sima 2, Moraschini 12, De Nicolao 5, Granger 4, Chillo ne, Granger 4, Brooks 2, Willis 19, Watt 18. All.re De Raffaele

Frutti Extra Bursaspor: Saybir 3, Ozalp ne, Needham 6, Taskiran 3, Akin ne, Al 2, Bitim 24, Auguste 8, Dudzinski 3, Atalan ne, Duverioglu 4, Clemmons 12. All.re Alimpijevic