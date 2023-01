7Days EuroCup, Round 10: Brescia, colpo grosso. Prestazione da urlo e Badalona al tappeto!

Brescia fantastica nell’uscita settimanale di EuroCup, coglie una vittoria fondamentale contro la Joventut Bdalona. Avanti per 40′ la Leonessa, che sforna una delle migliori prove stagionali per avere la meglio della capolista del gruppo A. Gira tutto bene alla Germani, che riabbraccia un Nikolic fondamentale e ritrova un Della Valle da urlo: è lui l’MVP di serata, con una prestazione fantastica che lo riscatta dopo l’ultima brutta uscita contro Trento. Molto bene anche Cournooh, Gabriel e il già citato Nikolic, in una serata in cui tutti i bresciani o quasi brillano. Per Badalona, Tomic e Parra combinano 41 dei 75 punti complessivi ma non basta alla formazione spagnola, che paga soprattutto le percentuali peggiori dal campo rispetto a Brescia, in particolare dall’arco.

Brescia si rilancia nella zona qualificazione del gruppo A, accorciando a una sola gara il gap contro Badalona.

Quintetto Brescia: Cournooh, Della Valle, Moss, Gabriel, Burns

Quintetto Badalona: Ribas, Busquets, Feliz, Birgander, Ellenson

Partenza buona per Brescia, che costringe gli avversari a segnare poco. La produzione offensiva bresciana è buona, con Della Valle ad ispirare il primo vantaggio bresciano (7-3 al 3′). Badalona cerca di reagire con Ribas, ma Brescia gira benissimo in attacco e trova ancora due triple di Gabriel e tre punti di Della Valle per portarsi al massimo vantaggio +7 (18-11 al 6′), ritoccato poco dopo da una nuova bomba di Nikolic (23-14). Gli ospiti si affidano a Tomic per reagire, ma sono sotto di 8 lunghezze a fine primo quarto (25-17).

Ospiti che cercano il gioco nel pitturato per cercare di rientrare in gara, con Tomic mattatore: il lungo riporta Badalona a -4 (27-23, prima che Della Valle mandi a segno la prima tripla della sua serata. Brescia controlla ritmo e divario nel secondo quarto, grazie a un’ottima applicazione difensiva soprattutto sul perimetro. Ci pensano Guy e Parra a mandare a segno due triple per il -3 spagnolo (36-33 al 17′). Brescia risonde con Della Valle e un super canestro di Moss, ma Guy e Feliz accorciano nuovamente (40-37 al 19′). Bel break 4-0 negli ultimi secondi di primo tempo per la Leonessa, a portarsi sul +7 (44-37).

Buon inizio di secondo tempo per la Germani, con le bombe di Cournooh e Gabriel spezzate dal canestro di Tomic: Brescia al masimo vantaggio (+11, 50-39 al 23′). Reazione Joventut, che cala un parziale 10-0 ispirato da Parra per riportarsi a -1, dopo che erano passati diversi minuti in cui nessuna delle squadre avevano segnato. Ospiti in un attimo si trovano in scia a Brescia, che prova a reagire nonostante ci siano in campo le seconde linee: lo fa con Nikolic dall’arco. Lo sloveno tiene Brescia avanti e Della Valle sulla penultima sirena segna il canestro del 60-55.

Ancora ADV in a segnare in apertura di ultimo quarto. Gara molto aperta, con Feliz e Vives a siglare subito un break 5-0 che induce coach Magro al timeout (62-60). Della Valle e Cournooh provano a cercare si dare la spallata decisiva agli avversari, rispondendo con un parziale 6-0 per riportare Brescia a +6 (68-62). Al parziale si aggiunge anche Akele con la bimane, e ora Badalona sbanda vistosamente e che si affida al solito Tomic per tentare di rientrare in gara. Della Valle dala lunetta ricaccia indietro Badalona, che ora ha 7 punti da recuperare in 3′ (73-66). Gara che scivola verso la conclusione, con la Germani brava a controllare il punteggio nel finale e a respingere gli ultimi assalti spagnoli. Finale: 85-75.

Germani Brescia vs Joventut Badalona 85-75 (25-17; 44-37; 60-55)

Brescia: Gabriel 12, Massinburg 0, Nikolic 13, Della Valle 26, Taylor 0, Cobbins 4, Odiase 2, Burns 2, Laquintana 0, Cournooh 16, Moss 4, Akele 6. Coach: Magro

Badalona: Kraag 0, Busquets 6, Ribas 4, Guy 0, Ellenson 0, Ventura 0, Vives 7, Feliz 6, Birgander 4, Parra 19, Tomic 22, Maronka n.e. Coach: Duran

MVP Basketinside: Amedeo Della Valle