7DAYS EuroCup: Tutte le info sul sorteggio dei gironi

Prende forma l’edizione 2022-2023 della 7DAYS EuroCup, la prestigiosa competizione europea alla quale la Germani Brescia parteciperà per la quarta volta nella propria storia. Dopo aver conosciuto i nominativi delle 20 squadre partecipanti, EuroCup ha indicato quali sono i criteri che saranno utilizzati durante il sorteggio dei due gironi della regular season, che si svolgerà a Barcelona venerdì 8 luglio prossimo alle ore 13.15, con diretta streaming sulle pagine social di EuroCup (QUI il link al canale YouTube, QUI il link al profilo Twitter, QUI il link alla pagina Facebook).

Attraverso il criterio delle teste di serie, individuate attraverso i risultati raggiunti dai club nelle ultime tre stagioni in Europa e nel proprio campionato, EuroCup ha indicato 10 seeds, ovvero 10 fasce di merito, in ciascuna delle quali sono state collocate due squadre. La Germani Brescia è stata inserita nella fascia di merito numero 8 assieme alla squadra tedesca degli Hamburg Towers, che sarà quindi collocata in un girone diverso rispetto a quello della formazione biancoblu.

Tra i criteri che saranno utilizzati in fase di sorteggio va sottolineato il fatto che non potranno far parte dello stesso raggruppamento squadre della stessa nazione. Questo discorso, però, non vale per quanto riguarda le squadre italiane: all’edizione 2022-2023 della 7DAYS EuroCup, infatti, parteciperanno tre squadre di LBA (assieme alla Germani Brescia ci saranno Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino) e, di conseguenza, due di queste faranno necessariamente parte dello stesso girone.

Questi i seeds che saranno utilizzati da EuroCup nel sorteggio del prossimo 8 luglio:

1 SEEDS

Hapoel Tel Aviv (ISR)

Joventut Badalona (SPA)

2 SEEDS

Gran Canaria (SPA)

Cedevita Olimpjia Lubiana (SLO)

3 SEEDS

Buducnost VOLI Podgorica (MNG)

Umana Reyer Venezia (ITA)

4 SEEDS

Dolomiti Energia Trentino (ITA)

Frutti Extra Bursaspor (TUR)

5 SEEDS

Turk Telekom Ankara (TUR)

Lietkabelis Panevezys (LIT)

6 SEEDS

Promitheas Patrasso (GRE)

Mincidelis JL Bourg-en-Bresse (FRA)

7 SEEDS

Paris Basketball (FRA)

ratiopharm Ulm (GER)

8 SEEDS

GERMANI BRESCIA (ITA)

Hamburg Towers (GER)

9 SEEDS

Slask Wroclaw (POL)

U-BT Cluj-Napoca (ROM)

10 SEEDS

London Lions (ENG)

Prometey Slobozhanske (UKR)

ALESSANDRO PEDICONI

Media Director

Pallacanestro Brescia