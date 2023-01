7Days EuroCup – Venezia che peccato! Cade con Bourg sotto i colpi di Floyd

Sconfitta al vertice della classifica di EuroCup in casa del Bourg en Bresse maturata nell’ultimo quarto dove il folletto usa ha preso per mano i suoi.

JL Bourg en Bresse – Umana Reyer Venezia 86-79

Parziali: 24-24; 43-38; 60-57

Mincidelice: H. Benitez 9, Courby, Galin ne, Massenat 3, Floyd 24, Palmer 17, Pelos 12, Chassang 4, Mike 3, Kokila, Brimah 8, Julien 6. All.: Fauthoux.

Umana Reyer: Spissu 7, Tessitori 9, Parks 11, Freeman 4, Bramos 6, Moraschini, De Nicolao 3, Granger 12, Chillo, Willis 23, Watt 4. All. De Raffaele.

Sfuma nell’ultimo quarto l’aggancio dell’Umana Reyer alla vetta del girone di EuroCup: a Bourg en Bresse i francesi padroni di casa la spuntano 86-79.

Ancora out Brooks, confermato il quintetto (Spissu, Granger, Bramos, Willis e Watt), la partenza è difficoltosa: 7-0 in 1’30” con già due falli di Watt. La risposta dell’Umana Reyer è però pronta: grande difesa impedendo l’ingresso in area, ottimo uso del pick and roll e 7-14 a metà quarto. Lo strappo successivo è dei francesi, che si affidano alle triple per portarsi sul 15-15 al 6′. Il 6/6 da 2 orogranata, con 6 assist vale il nuovo vantaggio veneziano, anche se il tiro da 3 funziona poco, così Bourg allunga sul 20-16. Nel finale, però, le triple di Willis e De Nicolao, intervallate da un clamoroso coast to coast con schiacciata del primo valgono la parità a 24 al 10′.

L’Umana Reyer continua a soffrire la zona francese in avvio di secondo quarto e, con l’ottimo impatto di Pelos sul match, i padroni di casa sono sul 32-26 al 12’30”. Coach De Raffaele abbassa il quintetto e prova a reinserire Watt, però pescato quasi subito alla terza infrazione. Parks e Tessitori provano a riavvicinare gli orogranata (32-30 al 14’30”), che però poi abbassano le percentuali e al 18’30” la panchina veneziana è costretta al time out sul 43-32. L’orgoglio dell’Umana Reyer, a partire dalla tripla di Bramos e chiudendo con il sottomano finale di Spissu, consente in ogni caso di rientrare negli spogliatoi sul 43-38.

Il break orogranata prosegue in avvio di secondo tempo, con l’approccio giusto in particolare in difesa, mentre in attacco si prova a coinvolgere nei giochi soprattutto Watt, che si sblocca dalla lunetta. Il vero allungo arriva però con le triple di Granger (due) e Spissu: il parziale si allunga fino al 2-19 per il time out francese sul 45-61 al 24’30”. Bramos porta Bourg al bonus portando a casa lo sfondamento di Palmer, ma poi Watt spende il quarto fallo e torna in panchina. I padroni di casa infilano un parziale di 10-0 per portarsi sul 55-51 al 28′ e poi anche sul +5 (60-55) al 29’30”, con il quarto che si chiude infine sul 60-57.

L’ottima circolazione di palla orogranata smarca Parks per la tripla del pareggio a 60 in avvio di ultimo quarto e il gioco di squadra porta anche gli avversari all’infrazione di 24”. Il match prosegue in equilibrio fino al nuovo tentativo di allungo di Bourg (69-62 al 33′), con immediato time out veneziano. Le accelerazioni di Floyd fanno male: portano l’Umana Reyer al bonus al 34′ e trascinano i francesi fino al 77-64 subito dopo metà quarto. Coach De Raffaele prova anche la carta dei tre play e la zona, ma la mossa non paga: 82-67 che chiude virtualmente i conti al 37’30”. Gli orogranata provano a non arrendersi, con un altro insolito quintetto atipico (Parks e Wills come lunghi), ma, pur riavvicinandosi notevolmente, riescono solo a limitare il ritardo finale sull’86-79.

