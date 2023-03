7DAYS EuroCup, Venezia ci prova fino alla fine, ma la Joventut Badalona passa al Taliercio

Gli orogranata pagano una cattiva serata ai liberi e in generale al tiro. Per gli spagnoli buone le prove di Tomic, Birgander ed un solido Ellenson

Quintetto Venezia: Granger, Parks, Bramos, Willis, Watt.

Quintetto Badalona: Guy, Vives, Parra, Ellenson, Birgander.

PRIMO PERIODO

Primo canestro della serata è dell’ex di turno Willios per il 3-0 dopo 3’. Mani fredde e perfetto equilibrio fino al parziale spagnolo a metà del quarto per il 8-11. Ancora una tripla di Willis per non far scappare via gli spagnoli per il 13-13. Ultimi due minuti ancora con il punteggio in equilibrio. Ultimo possesso per Badalona che non trova la via del canestro grazie ad ottima difesa di Bramos che chiude la prima frazione sul 20-20.

SECONDO PERIODO

Inizio del secondo quarto sulla falsa del primo con il punteggio in equilibrio sul 25-26 dopo 3’. De Nicolao e la difesa di Bramsos non fanno scappare Badalona sul 28-32 con 4’ dall’intervallo lungo. Barra guida i suoi al primo vero e proprio break fino al 28-37 entrando negli ultimi 2’. Reazione orogranata con Granger e Watt per il -4 Venezia. Ultimo possesso per Badalona con la tripla di Parra che si spegne sul ferro per il 34-38.

TERZO PERIODO

Parte meglio Badalona con la fisicità sotto canestro per il 39-47’ dopo 3’. Spagnoli che si affidano al talento e alle lunghe leve di Tomic per il 44-53 con poco più di 4’ dall’ultimo intervallo. Reazione d’orgoglio oroganata con Tessitori che riporta sotto i suoi sul 51-53 con 2’ da giocare. Spagnoli che riprovano a scappare con un break firmato Birgander che chiude il terzo quarto sul 55-59.

QUARTO PERIODO

Inizio del quarto infiammato per qualche dubbio fischio della terna. Venezia prova a restare a contatto con Watt, am perde Tessitori per 5 falli dopo 3’. Si fatica a segnare da ambo le parti con De Nicolao da una parte ed Ellenson dall’altra per il 63-69 a metà del quarto. Venezia ci prova, ma Badalona non subisce e porta a casa un’importante vittoria.

Umana Reyer Venezia – Joventut Badalona 74-80

Parziali

20-20; 34-38;55-59.

Spettatori: 2.622

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 5, Parks 5, Ray 4, Bramos 3, Moraschini 3, De Nicolao 9, Granger 10, Chillo ne, Brooks 6, Willis 9, Chapelli ne, Watt 20. All.re Spahija

Joventut Badalona: Kraag ne, Busquets, Ribas 7, Guy 9, Brodziansky 1, Ellenson 18, Ventura ne, Vives 3, Feliz 13, Birgander 8, Parra 5, Tomic 16. All.re Duran