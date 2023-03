7DAYS EuroCup, la Reyer Venezia continua la corsa in Europa corsara con il Bursaspor

Importantissima e netta vittoria di Venezia in terra turca dopo la brutta caduta in LBA contro Bologna

Frutti Extra Bursaspor – Umana Reyer Venezia 73-89

Parziali: 29-24; 47-45; 64-63

Bursaspor: Sezgun ne, Saybir 4, Ozalp ne, Needham 11, Taskiran, Al, Bitim 23, Auguste 16, Dudzinski 12, Dawkins, Atalan ne, Clemmons 7. All. Alimpijevic.

Umana Reyer: Tessitori 6, Parks 14, Ray 2, Bramos 24, Moraschini ne, Granger 18, Chillo, Brooks 5, Willis 10, Watt 10. All. Spahija.

Impresa dell’Umana Reyer che, pur presentatasi decimata in Turchia, raccoglie la terza vittoria esterna stagionale in EuroCup, battendo a domicilio il Frutti Extra Bursaspor per 73-89 e avvicinandosi così a una delle prime quattro posizione al termine del girone, che vale il vantaggio del fattore campo nel primo turno playoff.

Gli orogranata portano solo 10 giocatori a referto per le assenze di Spissu e De Nicolao, rimasti a casa, e con Moraschini e Granger in condizioni precarie (anche se poi il play uruguayano risulterà determinante). Se il primo va a referto solo per onor di firma, il secondo parte addirittura in quintetto con Bramos, Parks, Willis e Watt. Parte meglio il Bursaspor (8-2 all’1’30”), risponde l’Umana Reyer coinvolgendo i lunghi e attaccando il ferro per l’8-6 al 2′ e poi per il 10-10 al 3′ con la schiacciata di Willis in contropiede. Il match procede a elastico: 19-13 a metà quarto, 21-20 al 7′, 26-20 al 7’30” (anche per l’antisportivo fischiato a Bramos), di nuovo 26-24 nell’ultimo minuto, prima di chiudere sul 29-24.

L’approccio degli orogranata è ottimale nella seconda frazione: parziale di 0-8 e primo sorpasso sul 29-32 con l’and one di Tessitori al 12′. A parte una fiammata, i turchi sono ben contenuti dalla difesa di un’Umana Reyer avanti 33-35 a metà periodo, con qualche errore al tiro che vanifica le buone costruzioni offensive veneziane. La seconda metà di quarto è all’insegna dell’equilibrio, perché gli orogranata riescono a rispondere ai piccoli tentativi di allungo degli avversari, ristabilendo la parità prima a quota 41 al 18’30” e poi a 45 nella penultima azione del tempo, con i padroni di casa avanti sul 47-45 al rientro negli spogliatoi.

La falsariga non cambia in avvio di ripresa. L’Umana Reyer si porta avanti sul 47-48 con l’iniziale and one di Parks e poi sul 53-54 al 23′, il Bursaspor, trascinato da Bitim e Dudzinski tocca due volte il +3, ma senza che il match abbia un padrone. Dal 56-54 sono le triple di capitan Bramos a trascinare il primo vero break orogranata: 57-62 al 26′ e time out dei padroni di casa, che rientrano bene in campo, impattando a 62 al 27’30”, con timeout stavolta di coach Spahija. Nel finale di quarto si segna poco e si arriva così all’ultimo intervallo sul 64-63.

Nonostante il primo canestro del quarto periodo sia una schiacciata del solito Bitim, le triple di Bramos (7/9 al 33’30”!) e le stoppate di Brooks determinano il break di 0-9 per il 66-72. L’Umana Reyer si mostra superiore e più reattiva anche nei rimbalzi d’attacco e, nonostante il -3 del Bursaspor (71-74) al 36′, dopo l’uscita per falli di Parks (e l’ennesima grande difesa di Brooks su Needham), il libero di Bramos sul tecnico a Clemmons e il seguente canestro a rimbalzo offensivo del capitano riprendono l’inerzia, con Watt che firma il 71-79 al 37′. Poi, dopo il time out di coach Spahija), la tripla di Willis, seguita dalla penetrazione, dalla tripla e dai liberi di Granger sigillano la vittoria per 73-89.

Reyer.it