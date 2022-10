7Days EuroCup – Venezia si arrende solo nel finale, Bourg passa al Taliercio

Seconda sconfitta di fila in Europa per Venezia che cade solo nel finale contro Bourg. Pesano le troppe palle perse e le cattive percentuali da fuori.

Esordio casalingo per gli orogranata in questa edizione della 7DAYS EuroCup contro i francesi del JL Bourg en Bresse.

Quintetto Venezia: Spissu, Freeman, Bramos, Willis, Watt.

Quintetto Bourg: Julien, Massenat, Palmer, Mike, Kokila.

PRIMO PERIODO

Partenza lanciata per Venezia sul 9-0 dopo appena 3 minuti di gioco firmata Spissu & Willis. Bourg prova la reazione per il 12-4 a metà del primo quarto. Calano le percentuali da ambo le parti e il punteggio resta bloccato sul 12-6 entrando negli ultimi 3 minuti. Benitez prende per mano i suoi e riporta a contatto Bourg sul 12-10. Ultimo possesso per i francesi con Floyd che in penetrazione chiude il quarto sul 15-12.

SECONDO PERIODO

Continuano le palle perse in casa orogranata (già 7) e Bourg ne approfitta per mettere il naso davanti sul 15-17. Reazione d’orgoglio di Venezia con Sima e Brooks per il contro parziale orogranata sul 22-19 con 6’33’’ dall’intervallo lungo. Freeman continua a “litigare” con il canestro, mentre Floyd riporta avanti i suoi sul 24-25 costringendo De Raffaele al time out con 3’30’’ da giocare. Ancora troppe palle perse per i padroni di casa (12 a fine primo tempo) e Bourg resta avanti. Willis scuote il Taliercio con una schiacciata subendo il fallo per il 29-30. Ultimo possesso per Bourg che perde palla, ne approfitta De Nicolao che da metà campo sulla sirena chiude il primo tempo sul 32-30.

TERZO PERIODO

Parte meglio Bourg trascinata da Floyd per il 34-37 dopo 3 minuti di gioco. Venezia in rottura prolungata e Bourg ner ne approfitta per il nuovo massimo vantaggio esterno sul 36-43 a metà del quarto. Reazione dei padroni di casa guidati da Granger su ambo i lati per il 47-45 con 2’ dall’ultima pausa. Tripla di qua di Brooks e subito risposta di Palmer dall’altra. Ultimo possesso Bourg che prova la preghiera che si spegne sul ferro per il 50-50.

QUARTO PERIODO

Parte ancora bene Bourg che rimetete il naso avanti grazie a Mike che è il vero dilemma con Venezia che fatica a trovare soluzioni facili. Dopo quasi 4’ di gioco si sblocca Freeman per il 55-57. Le triple di Massenat e Palmer spingono Bourg sul +10 con 4’ dall’ultima sirena. E’ ancora Palmer a colpire per il 59-70 con poco più di 3 minuti dalla fine. Capitan Bramos prova a dare la scossa per il 64-70 con 2’29’’ da giocare. Venezia ci prova fino alla fine, ma Bourg resiste e trova con Massenat il canestro che chiude di fatto la partita.

Umana Reyer Venezia – JL Bourg en Bresse 73-79

Parziali

15-12; 32-30; 50-50.

Spettatori: 2.304

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Spissu 9, Tessitori, Freeman 3, Bramos 6, Sima 4, De Nicolao 3, Granger 15, Chillo ne, Brooks 5, Willis 9, Chapelli ne, Watt 19. All.re De Raffaele

JL Bourg en Bresse: Benitez 4, Courby 10, Galin ne, Massenat 6, Floyd 15, Palmer 16, Pelos 4, Dickey ne, Chassang 3, Mike 17, Kokila 4, Julien. All.re Fauthoux