7Days EuroCup – Venezia vince e convince anche in Europa, schiacciato il ratiopharm Ulm al Taliercio

Parte con una vittoria il girone di ritorno in EuroCup per gli orogranata che con un ottima prova corale supera di tedeschi ribaltando anche il doppio confronto.

Quintetto Venezia: Spissu, Granger, Bramos, Willis, Watt.

Quintetto ratiopharm Ulm: Dos Santos, Klepeisz, Christen, Jallow, Hawley.

PRIMO PERIODO

Due tripla in fila per Ulm segnano l’inzio della partita. Risposta immediata orogranta con il contro break sul 9-6 dopo 3’ grazie a Watt. Parziale interrotto dalla tripla di Klepeisz che impatta sul 12-12 con 4’45’’ da giocare. Altro parziale orogranata con le scorribande del duo Spissu e Parks per il 23-14 entrando negli ultimi 2 minuti. Ultimo possesso del quarto con la tripla di Parks che si spegne sul ferro per il 23-17.

SECONDO PERIODO

Parte subito forte Venezia con l’energia di Parks e le giocate su entrambi i lati del campo di Tessitori. Freeman che si iscrive a referto con 5 punti di fila che segnano il nuovo massimo vantaggio sul 36-23 dopo 4’. Una super schiacciata di Willis infiamma il Taliercio per il 41-23 a metà del quarto. Entrando negli ultimi due minuti reazione di Ulm sul 44-30. Ultimo possesso per i tedeschi con la tripla di Paul che si spegne sul ferro per il 51-32.

TERZO PERIODO

Inizio del secondo tempo in pieno controllo per Venezia che vola sul 61-39 a metà del quarto. Nunez prova a dare l scossa per il 65-48 con 2’40’’ dall’ultimo mini intervallo. Risposta orogranata che tiene a distanza di sicurezza i tedeschi chiudendo il quarto avanti sul 71-50.

QUARTO PERIODO

Ultimo periodo in controllo per Venezia che torna alla vittoria anche in EuroCup ribaltando anche il risultato nel doppio confronto.

Umana Reyer Venezia – ratiopharm Ulm 89-69

Parziali

23-17; 51-32; 71-50.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 15, Spissu 5, Parks 14, Freeman 8, Bramos 9, Sima ne, De Nicolao, Granger 2, Chillo, Willis 17, Chapelli, Watt 19. All.re De Raffaele

ratiopharm Ulm: Dos Santos 2, Paul 12, Christen 3, Nunez 7, Klepeisz 11, Hawley 11, Jallow 3, Zugic 2, Correa 18, Fuchs. All.re Gavel

Spettatori: 2.158