7Days EuroCup – Vittoria di squadra per Venezia, l’Olimpia Ljubljana si arrende al Taliercio

Prima vittoria casalinga in EuroCup per la Reyer Venezia che con una prova di squadra supera una buona Oljmpia Ljubljana

Quintetto Venezia: Spissu, Freeman, Bramos, Willis, Watt.

Quintetto Ljubljana: Ferrell, Adams, Jeremic, Alibegovic, Omic.

PRIMO PERIODO

Sono di Freeeman i primi due punti. Percentuali e punteggio basso almeno all’inzio con Venezia avanti 6-3 con 5’40’’ da giocare. Orogranata che alzano il muro difensivo e con Freeman in fiducia prova a piazzare il primo break 12-3 a metà del quarto. Reazione slovena con Muric e Jerebic per il 16-13 entrando negli ultimi 2 minuti. Ultimo possesso per gli sloveni con il tiro di Ferrel che si spegne sul ferro per il 20-15.

SECONDO PERIODO

Inizio del quarto firmato quasi interamente Moraschini che guida i suoi al nuovo break 30-20 dopo 4’. Ljubljana prova a stare a contatto con Omic. Venezia non riesce a dare strappo e gli sloveni, con le folate di Ferrel restano in scia sul -6. Ultimo possesso per Venezia che con Freeman non riesce a trovare il layup e il quarto si chiude sul 38-29.

TERZO PERIODO

Venezia si mantiene sul +10 con le giocate del duo Spissu e Watt, 48-38 von 5’30’’ dall’ultimo intervallo. Gli orogranata non riescono a dare colpo decisivo per scappare via con Adams che con la tripla segna il 56-46 con 1’15’’ da giocare. Ultimo possesso per Venezia che sulla sirena con Sima chiude il quarto sul 58-49.

QUARTO PERIODO

Venezia inizia in controllo nell’ultima frazione con la tripla di Bramos che firma il nuovo massimo vantaggio sul 71-57 con 3’42’’ dall’ultima sirena. Ljubljana ci prova con Ferrel, ma gli oroganata respingono la rimonta e portano a casa la prima vittoria casalinga in questa edizione di EuroCup.

Umana Reyer Venezia – Cedevita Olimpija Ljubljana 76-68

Parziali

20-15; 38-29; 58-49.

Spettatori: 2.303

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Spissu 12, Parks ne, Freeman 15, Bramos 6, Sima 6, Moraschini 8, De Nicolao, Granger 6, Chillo ne, Brooks 6, Willis 9, Watt 8. All.re De Raffaele

Cedevita Olimpija Ljubljana: Rebec, Ferrel Jr 27, Jeremic 3, Alibegovic 6, Muric 3, Mulalic, Adams 14, Kosi ne, Omic 11, Radovanovic 4. All.re Golemac