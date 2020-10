ABA 2020/21, 4a giornata: Crvena Zvezda e Budućnost vincono con affanno

Nella quarta giornata della Lega Adriatica 2020/21 il Budućnost e la Stella Rossa hanno conquistato delle vittorie di rilievo, rimanendo così a punteggio pieno (4 vittorie su 4 match giocati). Come d’abitudine nel corso degli ultimi campionati balcanici, queste due squadre sembrano avere pure in questa stagione qualche cosa in più rispetto alle avversarie più agguerrite (Cedevita Olimpija in primis).

Andiamo per ordine. Nel derby di Belgrado la Stella Rossa ha espugnato il difficile campo del Mega – club che quest’anno potrà sicuramente dire la sua, dando fastidio alle “big”. Il risultato finale sul tabellone ha decretato la vittoria di misura del team di coach Saša Obradović (73-76 per i biancorossi).

Il Budućnost, che ha recentemente messo sotto contratto il nostro Amedeo Della Valle, ha dovuto sudare non poco al palasport Morača per non cedere i punti all’FMP nel finale di una sfida tutto fuorché semplice: alla fine il risultato ha premiato la squadra montenegrina, che ha così fatto rispettare il fattore campo (77-76).

Infine, per quanto riguarda gli scontri ai piani alti, il Partizan Belgrado ha avuto la meglio sul Cedevita Olimpija per 86-77. Nelle rimanenti gare da segnalare la vittoria esterna del KK Zadar sul campo degli sloveni del KK Primorska, che al momento non sembrano essere in grado di reggere appieno il confronto con le rivali (55-77 l’eloquente risultato sul tabellone a favore del club croato, mentre i capodistriani rimangono ancora a secco di vittorie).

Classifica (4a giornata): Crvena Zvezda e Budućnost 8 punti, Olimpija, Igokea e Mega 7, Partizan 6, Mornar*, Zadar, Krka, FMP, Split e Cibona 5, Borac* e Primorska 4 (*Borac e Mornar con 1 partita da giocare)