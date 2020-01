ABA, le tensioni politiche all’origine del rinvio della partita tra Budućnost e Stella Rossa

Al momento nulla si sa di preciso riguardo l’esito della partita non disputata tra Budućnost Voli e Crvena Zvezda mts, che era in programma il 30 dicembre scorso. Mentre i giocatori della società montenegrina si sono presentati regolarmente sul campo di gioco del Morača, giocatori e staff della Stella Rossa hanno deciso di disertare la partita per motivi di scarsa sicurezza. Secondo alcuni media – compresi alcuni giornali serbi – stando al regolamento dell’ABA League la partita dovrebbe essere decisa a tavolino con un 20-0 per il Budućnost. Secondo altri, invece, la partita dovrà essere disputata sul campo in data da definire.

Quel che si sa per certo è che all’origine del rifiuto della società serba del Crvena Zvezda, guidata dal presidente Nebojša Čović, di giocare sul campo di Podgorica vi sono motivi politico-religiosi. La partita avrebbe dovuto disputarsi il giorno dopo la promulgazione di una nuova (controversa) legge sulla libertà religiosa in Montenegro. Come riportato oggi dal quotidiano “Il Piccolo” di Trieste, la legge ha già fatto scoppiare una crisi diplomatica tra Podgorica e Belgrado, mentre durante la notte di giovedì scorso gli ultras delle Delije avrebbero marciato verso l’ambasciata montenegrina a Belgrado, generando non poca tensione.

Tensioni durante le partite di basket tra la Stella Rossa ed il Budućnost si sono già manifestate in passato, anche durante i match delle finali della scorsa stagione di Lega Adriatica. In attesa di poter riportare maggiori informazioni riguardo la suddetta partita (e ad eventuali deicioni dell’ABA per quanto concerne altre partite “a rischio”), possiamo annotare che il Budućnost – che a nostro avviso è attualmente una delle società più competitive per vincere il campionato adriatico – a breve scenderà in campo a Capodistria, dove sfiderà il KK Primorska.