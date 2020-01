ABA League, 14ª giornata: passo falso dell’Olimpija, bene Budućnost e Partizan

La sorpresa della 14ª giornata di Lega adriatica sarebbe potuto essere il KK Primorska, ad un passo da una clamorosa vittoria interna contro la capolista Budućnost (75-78 il risultato finale per gli ospiti montenegrini). Alla fine a fare il colpaccio della giornata è stato invece l’Igokea in casa dell’Olimpija a Lubiana. Nella partita di domenica i draghi lubianesi hanno patito la prima sconfitta casalinga ad opera dei ragazzi guidati da Dragan Bajić, tra cui si sono distinti l’ex canturino, varesino e reyerimo Mike Green (15 punti e 11 assist) e Sava Lešić (27 punti e 8 rimbalzi).

Un’importante sfida tra le squadre che sono in lotta per non retrocedere si è giocata a Zara. I padroni di casa del KK Zadar sono riusciti a prevalere sui giovani talenti del Mega Bemax con il risultato di 106-100, grazie anche ad uno strepitoso ultimo quarto durante il quale la squadra di Danijel Jusup ha messo a referto ben 40 punti. Tra i padroni di casa è stato particolarmente ispirato Domagoj Vuković con 28 punti e 13 assist. Per gli ospiti è salito nuovamente in cattedra il giovane Marko Simonović (classe ’99), che ha segnato 23 punti e recuperato 12 rimbalzi, dimostrandosi uno dei talenti più in forma del campionato.

Nelle rimanenti partite sono usciti vittoriosi il Partizan, l’FMP e la Stella Rossa rispettivamente contro Mornar, Cibona e Krka. Per la Stella Rossa è arrivata l’attesa doccia fredda, dato che – come ci si aspettava – ha perso a tavolino la gara che ha precedentemente disertato contro il Budućnost a Podgorica, perdendo anche il punto simbolico per non essere nemmeno scesa in campo. La squadra serba è stata nella circostanza altresì sanzionata con 20 mila euro di multa.

In classifica rimangono al comando Budućnost e Partizan con 25 punti, seguono Olimpija con 24 ed FMP con 23 punti, a seguire le altre. Di seguito la classifica completa.