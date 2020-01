ABA League, 16ª giornata: vincono le big, ad eccezione del Cedevita Olimpija

Nella 16a giornata è tornato alla vittoria il KK Primorska, che nel palasport di Capodistria ha battuto il Krka con il punteggio 67-63. Tra i padroni di casa notevole è stata la prova del capitano Alen Hodžić, che ha speso tutti i 40 minuti di gioco sul campo, mettendo a referto 18 punti.

Per quanto riguarda le contendenti per il titolo di ABA league non hanno deluso il Partizan né il Budućnost. Il Partizan ha vinto e convinto sul campo per niente facile dell’FMP col risultato finale sul tabellone 57-87.

Il Budućnost ha avuto la meglio sul Mega Bemax, staccandosi dagli avversari solamente nell’ultimo quarto (parziale 28-12), andando a vincere dinanzi il proprio pubblico per 90-76. A fine gara il miglior giocatore in campo è risultato Justin Cobbs, che ha messo a segno 24 punti e dispensato 7 assist ai compagni di squadra. L’americano è stato anche l’MVP della giornata con una valutazione complessiva +33.

Sabato scorso la serata è stata invece alquanto amara per il Cedevit Olimpija, che nell’impianto di Stožice a Lubiana ha perso contro il KK Mornar dopo un tempo supplementare (90-91 il risultato all’overtime). A nulla sono valsi dunque i 23 punti i Codi Miller-McIntyre per i draghi lubianesi, che adesso in classifica sono a 3 punti dal Partizan.

Nel posticipo del lunedì sera la Stella Rossa ha messo in riga il Cibona grazie alla vittoria casalinga per 102-80, consolidando in questa maniera la lunga serie di vittorie contro i rivali croati. Il migliore in campo è stato Lorenzo Brown, che grazie ai 14 assist e ai 13 punti messi a segno ha ottenuto una valutazione complessiva +27.

In classifica il Partizan Belgrado è davanti a tutti con 29 punti, seguono Budućnost con 28, Cedevita Olimpija e Crvena Zvezda con 26, e poi tutte le altre. In fondo alla classifica troviamo il Mega Bemax con 19 punti.