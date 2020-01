ABA League, 17ª giornata: Primorska espugna Lubiana e torna in corsa per i playoff

Il risultato più interessante della 17a giornata della Lega adriatica è la sconfitta interna del Cedevita Olimpija, che davanti al proprio pubblico ha perso di misura contro il KK Primorska (69-72). La sconfitta è costata cara al coach dell’Olimpija Slaven Rimac, che a fine gara è stato esonerato: è stato prontamente sostituito da Jurica Golemac, che fino a qualche giornata fa sedeva proprio sulla panchina del Primorska. Nell’economia della partita è stata determinante l’ultima azione in cui Marko Luković, nuovo innesto della squadra capodistriana, ha firmato la tripla della vittoria.

Grazie alla meritata vittoria la squadra guidata da Andrej Žakelj torna in lotta per un posto nei playoff. Domenica prossima se la vedrà in casa contro il Mega Bemax, che qualche giorno fa ha ottenuto un’importante vittoria contro il Krka (88-61). Grazie ai due punti conquistati sul campo di gioco, la compagine serba è riuscita ad agganciare il gruppo di squadre che lottano per non retrocedere. Il KK Zadar è infatti uscito sconfitto contro il Partizan (87-60 per la squadra della capitale serba) ed è stato raggiunto dalla compagine allenata da Dejan Milojević.

Nelle altre partite il Budućnost ha espugnato il campo del Cibona Zagabria (78- 87 a favore degli ospiti montenegrini), il KK Mornar è uscito vittorioso contro l’FMP (85-82). Il club montenegrino può dunque ancora sperare nel quarto posto, che gli permetterebbe l’accesso ai playoff. Infine, la Stella Rossa ha espugnato il campo dell’Igokea (risultato finale: 79-94 per i biancorossi) e sembra aver ritrovato la forma giusta per puntare al titolo.

L’MVP della giornata è stato il giovane Marko Simonović del Mega Bemax. Contro il Krka ha sfoderato un’ottima prestazione: ai 23 punti segnati ha aggiunto 11 rimbalzi e 3 assist. Il talento montenegrino, classe ’99, che in passato è stato sotto ingaggio con società italiane quali PMS Moncalieri, Mens Sana Siena e Roseto, sta emergendo con prepotenza nel campionato balcanico. Proprio lui è tra i giocatori attualmente più in forma dell’ABA League.