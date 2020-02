ABA League, 18ª giornata: Stella Rossa fa sul serio e conquista il derby contro il Partizan

Il campionato balcanico sta diventando sempre più avvincente. Alla fine della 18a giornata tutto è ancora in discussione. Importante è stata la vittoria della Stella Rossa nell’infuocato derby contro il Partizan nel posticipo del lunedì. I biancorossi hanno strappato la vittoria nell’ultimo quarto di una gara fondamentalmente molto equilibrata, che alla fine ha visto i ragazzi di Dragan Šakota prevalere sulla squadra di Andrea Trinchieri per 92-86 davanti a quasi 6 mila spettatori paganti accorsi al palasport “Aleksandar Nikolić”. Il migliore in campo è stato l’americano Billy Baron del Crvena Zvezda, che in 27 minuti ha messo a referto 26 punti.

Tra le altre partite della giornata va sicuramente evidenziata la bellissima sfida andata in scena domenica al Bonifika di Capodistria tra il KK Primorska e il Mega Bemax. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza risparmiarsi, ma anche senza troppe pressioni né superflui tatticismi sul parquet di gioco. Ne è risultata una partita molto godibile per gli spettatori, che hanno potuto apprezzare la grinta messa in campo dai giocatori di entrambe le squadre. Alla fine, nonostante le molte assenze, i due punti sono rimasti a Capodistria, grazie soprattutto alle eccellenti prestazione di Nejc Barič (24 punti e valutazione +31), Sterling Gibbs (23 punti) e Alen Hodžič (19) per le tigri capodistriane e gli sforzi compiuti dai ragazzi di Žakelj per fermare i talenti del Mega Marko Simonović (10 punti) e Kendrick Perry (22 punti).

Negli altri match il Mornar ha vinto a Zara conto il KK Zadar (83-89), il Cibona ha trionfato in casa del Krka Novo Mesto (69-77), mentre l’Olimpija Cedevita ha avuto la meglio in casa dell’FMP dopo un tempo supplementare (100-105). Infine il Budućnost ha avuto vita facile in casa contro l’Igokea (99-59).

L’MVP della giornata è stato lo sloveno Jaka Blažič con la maglia dell’Olimpija, che sabato scorso nel palazzetto dell’FMP a Belgrado ha messo a referto 27 punti, 4 rimbalzi e 5 assist, per una valutazione complessiva + 32. A tallonarlo sono stati Billy Baron (Crvena Zvezda) e Nejc Barič (KK Primorska) – entrambi con valutazione +31.

Classifica ABA (18a giornata): Budućnost e Partizan 32, Stella Rossa 30, Cedevita Olimpija, Mornar e Primorska 29, FMP 27, Cibona, Igokea e Krka 24, Zadar e Mega Bemax 22.