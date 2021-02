ABA League 2020/21: Olimpija e Stella Rossa alla riscossa

Iniziamo la sintesi della 17a giornata di ABA League da un giocatore in gran forma: Jaka Blažič. Il cestista sloveno è come il vino: quando è di qualità, più invecchia e più diventa buono. Il trentenne, natio di Jesenice, in questa stagione sta facendo la differenza in positivo per la sua Olimpija Cedevita. I suoi 28 punti sono stati determinanti per l’esito del match casalingo di sabato scorso contro il Partizan, vinto dai lubianesi con il risultato 78-65.

Sabato scorso si è disputata un’altra sfida interessante, ovvero quella giocata al palazzetto “Dvorana FMP” tra l’FMP e il Budućnost. La squadra di Podgorica ha giocato meglio, ottenendo meritatamente la vittoria con il risultato finale di 88-99 sul tabellone. Il migliore in campo è risultato Nikola Ivanović, che in 30 minuti ha messo a referto 15 punti e 4 assist. Il compagno di squadra Amedeo Della Valle ha invece totalizzato 5 punti in 22 minuti spesi sul parquet di gioco.

Il KK Mornar, che in questa stagione di Lega Adriatica sta andando veramente forte, ha avuto la meglio in casa contro il Borac: il risultato finale di 86-72 ha premiato i giocatori allenati da Mihailo Pavićević. Trascinatore della squadra di Antivari è stato il neoacquisto Nemanja Gordić, il quale, oltre ad aver segnato 22 punti, ha dispensato pure 8 assist per i suoi compagni di squadra.

Nella gara di domenica il Cibona Zagabria ha saputo far rispettare il fattore campo, vincendo tra le mura domestiche per 78-69 contro gli sloveni del Krka. La vittoria è stata purtroppo amara per l’ormai ex allenatore della squadra croata Ivan Velić: a fine gara è arrivato il comunicato della cessazione della collaborazione tra la società di Zagabria e il suddetto allenatore.

Infine nella sfida del lunedì sera al palasport “Aleksandar Nikolić” di Belgrado la Stella Rossa ha registrato un’importante vittoria casalinga ai danni del Mega. Per i padroni di casa sono stati particolarmente efficaci Loyd (29 punti) e Hall (14 punti e 7 assist), mentre i più ispirati tra gli ospiti sono stati Petrušev (22 punti) e Simonović (18 punti e 10 rimbalzi).

Nella prossima (18a) giornata si disputeranno tre match da seguire con particolare attenzione: Partizan-Igokea, Budućnost-Olimpija e Mega-Mornar.