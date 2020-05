ABA League, conclusa la stagione senza vincitori né vinti

Arrivederci alla prossima stagione! Così reca il messaggio sul sito ufficiale dell’ABA League dopo l’incontro dell’assemblea attraverso videochiamata il 27 maggio, che ha sancito la conclusione definitiva del torneo adriatico 2019/20. Se fino a qualche settimana fa l’ipotesi più accreditata era quella di far disputare perlomeno le partite decisive in modo da ottenere sul campo i verdetti, nel corso dell’assemblea odierna si è deciso di dare priorità assoluta alla salute, preferendo sancire lo stop finale della stagione in un momento “delicato per qualsiasi sport”.

Nel prendere tale decisione gli organizzatori e gli addetti alla sicurezza del campionato balcanico hanno tenuto conto di un numero di variabili e di potenziali rischi stante la situazione Covid-19. Oltre a ciò si è preso in considerazione il fatto che diversi Paesi dell’ex Jugoslavia sono stati colpiti in maniera diversa dalla pandemia del virus Covid-19, dunque in maniera non omogenea. Questa constatazione è bastata per comprendere che alcuni club sono stati più penalizzati rispetto ad altri, e dunque alla fine dei conti risulta più che condivisibile la decisione di concludere il campionato senza vincitori né vinti.

Tramite comunicato stampa gli addetti della Lega adriatica hanno fatto sapere che la scelta è stata presa in maniera da tutelare innanzitutto “la salute dei giocatori, dei fan delle squadre, dello staff e del personale tecnico dei club nonché di tutti coloro che partecipano all’organizzazioni delle partite della Lega adriatica”. Tutti i rimanenti sforzi saranno perciò concentrati nell’organizzazione della stagione 2020/21, che, auspicabilmente, garantirà ancora maggiore spettacolo e sfide ancor più competitive rispetto a quelle osservate nei mesi scorsi.

Inoltre, l’assemblea dell’ABA League ha scelto di portare avanti l’ambizioso progetto di rafforzare ulteriormente il campionato adriatico, estendendo a 14 il numero delle squadre che partecipano alla massima serie balcanica. Oltre alle 12 società che hanno partecipato all’ABA League 2019/20 (Budućnost Voli, Cedevita Olimpija, Cibona, Crvena Zvezda mts, FMP, Igokea, KK Primorska, KK Zadar, Krka, Mega Bemax, Mornar, Partizan NIS), l’assemblea ha deciso di ammettere altre due società a cui sono state concesse le “wild cards” per la prossima stagione, ovvero il KK Borac ed il blasonato club di Spalato.