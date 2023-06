ABA League, G3: La Stella Rossa abbatte il Partizan nel secondo tempo, tenendo viva la serie!

L’attesa per la terza sfida di questa entusiasmante finale di Lega Adriatica è pesante. Sul momentaneo 2-0 in quanto a vittorie per i ragazzi di coach Obradović, al palasport “Aleksandar Nikolić” di Belgrado la Stella Rossa è in cerca della vittoria per tenere vive le speranze di continuare la serie. Il Partizan è invece in cerca del colpo del k.o. Come è andata la sfida?

Primo tempo

Nelle prime fasi del match i biancorossi si affidano al duo Nedovic-Mitrovic, che insieme capitalizzano 9 punti in poco tempo. Il Partizan però rimane in scia: 9-8 sul tabellone a metà del primo quarto. Poi il sorpasso degli ospiti grazie alla tripla di Punter (tra i più incisivi dei suoi in attacco nel primo quarto). Dopo la parità al 7° minuto, i ragazzi in canotta bianco-nera si riportano in vantaggio con la tripla di Exum, che poi segna anche l’ultimo canestro del primo periodo per il vantaggio minimo del Partizan (+2 sul 19-21).

Pure nel secondo quarto il duello continua all’insegna dell’equilibrio, con i padroni di casa che si affidano alle invenzioni dei suoi playmaker (per esempio l’assist di Campazzo per il layup di Vildoza dopo 4 minuti di gioco). Quando si arriva a metà del quarto alla tripla di LeDay per i bianconeri, risponde Bentil per i biancorossi: 28 pari. Poi la squadra allenata da coach Ivanović cerca di prendere in mano le sorti della gara. Con le realizzazioni di Nedovic e Petrusev piazza un mini break: 33-28. Si arriva agli ultimi 2 minuti prima dell’intervallo lungo con i due liberi realizzati da Petrusev (tra i migliori in campo), e poi nuovo pari quando si entra nell’ultimo minuto di gioco: 38-38. Prima del fischio che indica la via verso gli spogliatoi c’è tempo per la tripla ospite di Nunnally: 38-41.

Secondo tempo

La Stella Rossa entra in campo con la consapevolezza che deve imporre il suo gioco. Dopo poco più di 3 minuti le due squadre sono appaiate sul momentaneo 47 pari, dopodiché Vildoza segna per il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Nella seconda metà del terzo quarto LeDay schiaccia su suggerimento di Madar – e proprio quest’ultimo pareggia di nuovo i conti (52-52) dimostrandosi una pedina assai importante nel gioco di coach Obradović. Nel finale del terzo periodo per i padroni di casa sale in cattedra un affidabile Filip Petrusev, grazie al quale i biancorossi aumentano il vantaggio a 7 punti (60-53).

Il terzo quarto si conclude sul 62-59, con Exum e compagni che negli ultimi dieci minuti devono rincorrere per non farsi sfuggire la vittoria. Il pubblico casalingo si alza in piedi quando nell’avvio dell’ultimo periodo il tiro da tre di Vildoza buca la rete del canestro avversario. Sul punteggio 68-62 la Crvena tenta lo strappo, ma per la compagine bianconera è nuovamente Madar a mettere a segno una tripla importante nell’economia del match (68-65). Nonostante ciò, gli uomini di Ivanović sembrano aver ingranato la marcia giusta: al 4° minuto del quarto finale la Stella Rossa si porta sul +8 e poi con Nedovic sul +10 – che è sino a qui anche il massimo vantaggio della serata: 75-65.

Quando mancano poco più di tre minuti alla fine del match Punter segna la tripla, alla quale Nedovic risponde con 3 su 3 ai liberi: il tabellone del palasport “Nikolić” segna il +9 biancorosso (80-71). Dopo il layup di Mitrovic su assist di Campazzo, la panchina del Partizan deve correre ai ripari per tentare il tutto per tutto a 3 minuti dal termine. Negli ultimi minuti gli ospiti vanno a segno con i soliti Punter e Madar, ma il vantaggio dei padroni di casa è comunque consistente: +12 a poco più di 90” dalla fine della partita. Dopo il timeout della panchina casalinga Campazzo la mette dalla lunga e pertanto sul 91-76 la partita è virtualmente chiusa.

Si va così a gara 4, che si giocherà martedì. La palla a due fissata alle ore 19.00.

Crvena Zvezda Meridianbet – Partizan MozzartBet 91 – 78

Arbitri: Damir Javor, Tomislav Hordov, Luka Kardum

Spettatori paganti: 7.648

Crvenza Zvezda: Vildoza 14, Campazzo 7, Mitrović 16, Lazić 6, Martin 7, Dobrić 4, Nedović 19, Petrušev 16, Bentil 2.

Partizan: LeDay 9, Punter 12, Smailagić 5, Papapetrou 2, Exum 16, Nunnally 6, Lessort 4, Anđušić 9, Madar 15.