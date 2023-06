ABA League, G4: Un super Campazzo brilla per la Stella Rossa e blocca il Partizan!

Gara 4 della finale di ABA League tra Stella Rossa e Partizan Belgrado. La squadra guidata in panchina da coach Obradovic, priva di Papapetrou, non è riuscita a segnare oltre 56 punti e stasera ha dovuto ammetter la superiorità della Crvena Zvezda in questa finale della gara 4 di ABA League. Per i biancorossi ha disputato un grande serata un Facundo Campazzo a momenti sublime, decisivo assieme a Dobric e Petrusev.

Quintetto Crvena Zvezda: Vildoza, Lazic, Nedovic, Petrovic, Mitrovic

Quintetto Partizan: LeDay, Avramovic, Punter, Nunnally, Lessort

PRIMO TEMPO

I primi canestri della serata sono di Lessort e Petrusev (2-2), a cui segue la tripla di Avramovic (2-5). I bianconeri conducono, i padroni di casa inseguono aggrappati alle invenzioni di Petrusev (6 punti nei primi cinque minuti di gioco). La tripla di Dobric e il canestro di Campazzo portano la Stella Rossa in vantaggio 13-12.

A due minuti dalla fine del primo quarto il tabellone dice +3 per la squadra di Dusko Ivanovic (15-12). Persino un campione come Campazzo sente la pressione del match segnando 1 su 3 ai liberi, ma poi si riscatta con la realizzazione del +6 per i suoi. La panchina del Parizan corre ai ripari, chiamando time out. L’ultima realizzazione del primo periodo è dei biancorossi con il layup di Mitrovic (20-13).

L’inizio del secondo quarto è all’insegna degli errori con tiri sbagliati dalla lunga distanza per i padroni di casa e alcuni errori ai passaggi o nelle scelte offensive per i bianconeri del Partizan. Passano tre minuti e l’unico canestro è quello di Smailagic (Partizan) da tre punti, che tiene gli ospiti in scia. Poi ci pensa Punter a ridimensionare ulteriormente la differenza ad un solo punto. Non soddisfatto, l’atleta americano ruba palla e costringe Lazic a commettere fallo. I padroni di casa sembrano aver smarrito la via del canestro, a dimostrazione di ciò i soli due puti segnati in oltre 6 minuti… A 5 minuti dall’intervallo lungo il punteggio è in perfetta parità: 20-20 sul tabellone del palasport “Aleksandar Nikolić”, poi Bentil finalmente segna il +2 biancorosso, a cui risponde Andusic. A 3’ dall’intervallo ci pensa il solito Petrusev a dare la carica, stavolta realizzando da 3. Negli ultimi minuti si sblocca pure Campazzo ed il primo tempo si conclude sul 32-24 per la Crvena Zvezda.

SECONDO TEMPO

Al rientro dagli spogliatoi Obradovic si affida a Trifunovic, Smailagic e Exum. È proprio quest’ultimo a mettere a segno i primi punti del terzo periodo. Dall’altro lato subito gli risponde Campazzo, che la mette dalla lunga: +9 per i padroni di casa (35-25) con gli ospiti costretti a rincorrere. Con ambo le realizzazioni di Mitrovic dalla linea della carità e, in seguito, la schiacciata di un brillante Dobric, si arriva a metà quarto sul momentaneo 45-32. Lo staff tecnico del Partizan deve inventarsi qualcosa se non vuole farsi sfuggire la partita di mano con largo anticipo: entrano Madar e Andusic al posto di Trifunovic e Punter.

La sostanza non cambia in maniera significativa, e con i liberi di Vildoza i padroni di casa si portano sul +17 a due minuti (49-32) dal termine del quarto, ma i ragazzi di Obradovic sono bravi a fare un mini parziale all’ultimo, che si conclude con la tripla di Avramovic prima della sirena: 49-39 sul tabellone.

All’inizio dell’ultimo quarto Ivanovic mette in campo Nedovic, udite udite, ancora a secco di canestri. Ma c’è spazio anche per Markovic, che infila una tripla pesantissima, seguita dal 15° punto personale di Campazzo, mentre per gli uomini di coach Obradovic vanno a segno dapprima LeDay e poi Exum dalla lunetta. Quando mancano 6 minuti alla fine dell’incontro il Partizan le prova tutte, stringendo ancor di più in difesa e portandosi a -7: coach Ivanovic comprende che è il momento di richiamare i suoi in panchina e riordinare le idee per l’ultima fase del match, evitando di sbandare.

Si arriva agli ultimi 5 minuti con un paio di canestri di Punter, che rientra a pieno titolo in gara: 56-51. Riaccende definitivamente le speranze degli ospiti Exum, che mette una tripla che pesa tantissimo nell’economia della sfida, gelando di fatto il pubblico a tinte bianco-rosse. Ma poi ci pensa un super Campazzo a rimettere le debite distanze tra le due compagini (62-54), segnando in step-back dalla lunga che gli vale indubbiamente il titolo di MVP della serata. Il time out di Obradovic non sortisce gli esiti sperati per il team bianconero e, anzi, è il club di casa che riporta il proprio vantaggio in doppia cifra: 64-54. Possono dunque partire i titoli di coda, ma c’è anche il tempo per l’antisportivo di Madar su Petrusev (con tutti i rischi che ne conseguono visto il clima ardente che stasera si respira nella capitale del basket serbo) e infine la tripla del sublime Campazzo.

Gara 4 della finale di ABA League finisce con la vittoria casalinga. L’appuntamento per il match più caldo di questa estate europea è in programma giovedì – 22/06 – alle ore 20.00 dove sarà in palio la ABA League!

KK Crvena Zvezda Meridianbet – KK Partizan MozzartBet 68 – 56

Arbitri: Saša Pukl, Matej Boltauzer, Josip Radojković

Spettatori paganti: 7.430

TABELLINI

Crvenza Zvezda: Vildoza 8, Lazarević 3, Campazzo 21, Mitrović 5, Lazić, Martin 2, Dobrić 14, Nedović, Marković 3, Petrušev 10, Bentil 2.

Partizan: LeDay 9, Avramovic 10, Punter 10, Smailagić 3, Exum 12, Nunnally 4, Lessort 4, Anđušić 2, Madar 2.

MVP Basketinside: Facundo Campazzo – per il cestista argentino prova di mestiere e coraggio, con 21 punti e 4 assist a referto.