ABA League, G5: Kevin Punter trascina il Partizan al titolo della Lega Adriatica!

Un’intera stagione da decidersi in 40 minuti sul parquet della Štark Arena di Belgrado. Il Partizan di Obradovic e Kevin Punter con il fattore campo dalla sua parte, ma forse un po’ più stanco per gli sforzi precedentemente compiuti in Eurolega. La Stella Rossa, dall’altro lato del campo con i talenti come Dobric e Nedovic, stasera in trasferta, ma desiderosa di sorprendere tutti e portare a casa un altro trofeo. Come è finita la “majstorica” di ABA League?

Starting five Partizan: LeDay, Punter, Smailagic, Nunnally, Madar.

Starting five Crvena Zvezda: Vildoza, Mitrovic, Lazic, Nedovic, Petrusev.

PRIMO TEMPO

Inizio a ritmi molto alti per il Partizan, che con un Punter a dir poco grintoso apre il match con due realizzazioni dalla lunga distanza, seguita da una terza di Madar (9-2 per i bianconeri). La squadra ospite di coach Ivanovic non si scompone troppo. Alla tripla di Nunnally (Partizan) risponde con la stessa moneta Nedovic (Crvena Zvezda).

A metà del primo periodo il tabellone segna 16-9, poi Martin su suggerimento di Campazzo segna il canestro del -5 per il team di Mali Kalemegdan. A poco più di due minuti dall’intervallo Nunnally e compagni volano sul +8 (24-16). La Stella Rossa fatica e Dusko Ivanovic è costretto a chiamare time out. Eppure, come in una fotocopia dei primi minuti di questa sfida, la squadra più incisiva è quella bianconera, precisa da tre punti grazie alla mano educata di Trifunovic e LeDay. Nedovic per gli ospiti sbaglia l’ultimo tiro e il primo quarto finisce con un sonoro +12 per la compagine di Zeljko Obradovic.

Il secondo quarto inizia con i giocatori della compagine ospite che devono assolutamente stringere in difesa, ma LeDay (12 punti nei primi 12 minuti di gara) e i suoi compagi di squadra volano addirittura sul +16 e poi sul +17 (40-23) quando mancano 6 minuti all’intervallo lungo. La squadra biancorossa non è sempre precisa nei passaggi – dato interpretabile in rapporto all’ottima difesa di Punter & co. Si arriva così agli ultimi quattro minuti del primo tempo sul +20 dei padroni di casa (46-26), con la partita che ha già preso una direzione molto chiara. Il Partizan è spinto dal trio Punter-LeDay-Nunnally, da soli autori di 30 punti in poco più di 15 minuti del primo tempo. Tra le fila degli ospiti il più incisivo è Ognjen Dobric, con 11 punti a referto in 12 minuti spesi sul parquet, ma da solo non basta. I canestri (da tre e da due) segnati da Punter da un lato, e quelli sbagliati da Campazzo dall’altro lato, sono la perfetta fotografia del primo tempo, che si conclude sul 54-34. Alla truppa di Obradovic basterà amministrare il largo vantaggio acquisito sin qui, anche se l’esperto coach predica ai suoi ragazzi molta calma e altrettanta concentrazione.

SECONDO TEMPO

La Stella Rossa deve assolutamente reagire e trovare un modo per rientrare nel match: ora o mai più. Ma è ancora Punter che va a segno per i padroni di casa, ed ancora una volta da tre punti (18 punti sin qui). Per gli ospiti Nedovic risponde con la stessa moneta, tenendo viva qualche speranza di rientrare in partita nel caso in cui i piani dello stratega Obradovic andassero veramente male… Stasera però la Štark Arena è gremita all’inverosimile e sugli spalti c’è già aria di festa. A metà del terzo quarto però il tabellone segna 61-45, con la panchina biancorossa che in questi frangenti si affida alle invenzioni di uno dei suoi uomini più forti – Nedovic (sin qui 8 punti in 14 minuti sul parquet). Va a segno pure Bentil, e così la Stella Rossa riduce il distacco a 13 punti (63-50).

È nuovamente bravo Bentil a trovare la via del canestro (che gli vale il decimo punto personale), ma i padroni di casa non ci stanno e segnano un’altra tripla con un super Zach LeDay. Dall’altro lato anche Dobric non è da meno e la piazza dalla lunga distanza: 70-58, con un clima incandescente sugli spalti. Sono questi i minuti in cui si decidono la sfida e l’intera stagione. Martin a 95 secondi dalla fine del terzo periodo riapre il match: 70-62 sul tabellone! Il quarto si conclude con la tripla di Campazzo, 75-68 sul tabellone.

L’ultimo quarto si apre all’insegna dei cestisti più prolifici in attacco, con le realizzazioni rispettivamente di Punter (sin qui 27 punti) e Dobric (18 punti). A 8 minuti dal termine dalla serata la compagine in canotta nera ha 9 punti di vantaggio da gestire, mentre la Stella Rossa deve ancora inseguire. L’errore di Vildoza al tiro è la dimostrazione che l’asso argentino stasera non è entrato nel match (ed infatti è ancora a secco di canestri). La stanchezza tra i giocatori da ambo i lati si fa sentire, ma la Stella Rossa sembra avere ancora qualche riserva d’energia. Col canestro di Nedovic si porta sul -4 (79-75). Obradovic non può far altro che chiamare minuto per far rifiatare i suoi in panchina e disegnare gli schemi per gli ultimi minuti di gara.

In questa fase si sbaglia dall’una e dall’altra parte, sino ai liberi di Nunnally (2/2) che sono preziosissimi per il morale del Partizan e ridanno fiato ai padroni di casa: 81-75. Con altri due tiri dalla linea della carità il Partizan torna sul +7 (83-76), quando sul tabellone mancano poco più di 4 minuti al fischio finale.

Sul -9 Dusko Ivanovic chiama time out per tentare di riacciuffare la squadra avversaria, ma è di nuovo bravo Punter, che questa sera si dimostra il vero mattatore del match. Il suo canestro riporta i padroni di casa in doppia cifra di vantaggio, poi Lessort completa l’opera con il decimo punto personale. C’è troppo Partizan questa sera e a 2’20” dalla conclusione, sul +10 (89-79), possono pian piano partire i titoli di coda. Il Partizan stasera ha dimostrato qualcosa in più soprattutto nel primo tempo, andando a coronare una stagione di Lega Adriatica quasi perfetta. Belgrado stasera si veste di bianco-nero. Tutti ad applaudire Obradovic e i suoi campioni!

Partizan MozzartBet – Crvena Zvezda Meridianbet 96 – 85 (30-18; 24-16; 21-34; 21-17)

Partizan: LeDay 15, Punter 32, Smailagić 8, Exum 10, Nunnally 12, Lessort 10, Trifunovic 5, Madar 4.

Crvenza Zvezda: Vildoza 6, Campazzo 10, Mitrović 8, Martin 9, Dobrić 18, Nedović 12, Petrušev 7, Bentil 15.

MVP Basketinside: Kevin Punter con 32 punti e una valutazione complessiva +36!

Arbitri: Saša Pukl, Damir Javor, Tomislav Hordov

Spettatori paganti: 22.198