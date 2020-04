ABA League, i (nostri) premi stagionali

In attesa di avere maggiori dettagli sulla conclusione della stagione 2019/20 di ABA League vista la volontà espressa in maniera unanime dalle società partecipanti di decretare il vincitore sul campo di gioco, abbiamo fatto il punto sulla stagione del campionato balcanico sin qui disputata.

(Gli) MVP

Difficilissimo scegliere l’MVP dell’attuale stagione di Lega adriatica. Piuttosto vale la pena di evidenziare le ottime prove di alcuni giocatori che si sono dimostrati essere dei veri e propri trascinatori – i punti di riferimento per i loro allenatori e per i propri compagni di squadra. Iniziamo con Justin Cobbs, che con la maglia del Budućnost nell’arco del campionato ha dimostrato di essere in ottima forma. Nelle partite disputate la guardia americana ha totalizzato 314 punti (oltre 15,5 punti in media a partita) ed ha ottenuto un rendimento complessivo tra i più alti del campionato balcanico.

Un altro giocatore che si è fatto apprezzare nel corso della stagione è colui che sino alla sospensione del campionato è risultato essere il capocannoniere, ovvero l’ex Brescia e Reggio Emilia Bryon Allen. La guardia americana ha rescisso il contratto con la squadra di Zara anzitempo non appena si è fermato il campionato, lasciando però un buon ricordo tra i supporter dalmati e, soprattutto, un bottino personale di 346 punti in 19 gare disputate (ovvero 18 punti in media a partita).

Infine, un altro campione che sarebbe degno del titolo di MVP della Lega adriatica è Jaka Blažič con la maglia dell’Olimpija Lubiana. Tra le prestazioni da incorniciare del giocatore sloveno quelle vittoriose in trasferta contro l’Igokea in gara 3 e in casa contro il Mega Bemax in gara 12 in cui ha messo a referto rispettivamente 30 e 33 punti. Cercato insistentemente dalla Virtus Bologna tra dicembre 2019 e gennaio 2020, lo sloveno ha preferito restare nella capitale slovena, rimanendo così la punta di diamante del Cedevita Olimpija.

I coach che si sono distinti

Scegliere il migliore tra gli allenatori risulta un compito alquanto gravoso, pertanto ne menzioneremo tre che si sono distinti a loro modo. Chi è in testa ha sempre ragione. Andrea Trinchieri è riuscito nel compito di riportare il suo Partizan in vetta e, soprattutto, davanti ai rivali concittadini della Stella Rossa, che nelle scorse stagioni era costantemente la squadra da battere nell’ex Yugoslavia. Trinchieri è riuscito a mettere in campo una squadra che gioca per il risultato e dove i singoli giocatori sono al servizio della squadra, non viceversa. A questo va aggiunto il fatto che Trinchieri sembra essersi ambientato benissimo a Belgrado, una piazza che adora il basket ma che proprio per questo è molto esigente.

Altrettanto bravo è stato Jurica Golemac, soprattutto nella veste dell’allenatore della neopromossa KK Primorska. Ha deciso di non limitarsi all’obbiettivo salvezza, bensì a Capodistria è riuscito a proporre uno dei migliori basket degli ultimi anni. Non a caso anche i risultati in campo gli hanno dato ragione prima di lasciare Capodistria per intraprendere la nuova avventura sulla panchina di Lubiana. Gli eccellenti risultati sono stati raggiunti grazie soprattutto alla capacità di Golemac di mettere a proprio agio i talenti che ha allenato sino a fine 2019, in primis il playmaker Žan Mark Šiško (il quale è poi passato al Bayern Monaco).

La vera sorpresa di questo campionato è stato indubbiamente colui che nel momento di crisi societaria ha preso in mano la squadra di Capodistria – o perlomeno quel che ne rimaneva – dopo l’uscita di scena di Golemac, ovvero Andrej Žakelj. Ha preso in mano le redini della squadra all’improvviso contro un avversario temibilissimo come la Stella Rossa, dimostrando di essere all’altezza della situazione. Ha continuato con caparbietà, non facendo rimpiangere in alcun modo Golemac, al quale ha dato persino lezione di basket nella finale della Coppa slovena. Žakelj si è distinto per aver saputo esprimere il meglio con i mezzi a disposizione, facendo gravitare il KK Primorska in zona play-off sino all’ultimo.

(Rashawn Thomas, ex Sassari)

Quintetto ideale?

Visto l’equilibrio tra le squadre nella stagione 2019/20 sarebbe difficile individuare un quintetto ideale. Ci sono state invece delle conferme e delle sorprese positive, che vanno messe in risalto. Tra i singoli che maggiormente si sono fatti apprezzare c’è sicuramente il playmaker sloveno Žan Mark Šiško, che a Capodistria come del resto in giro per l’ex Yugoslavia ci ha dimostrato l’impatto che un buon playmaker può avere nelle dinamiche di gioco e sui risultati delle partite. Nella memoria degli appassionati di basket rimarrà per lungo tempo impressa la prestazione che ha sfoderato il 9 dicembre 2019 contro il KK Zadar, durante la quale ha distribuito ben 19 assist ai propri compagni di squadra.

Dall’altro lato, ormai non si può più parlare di astro nascente: il centro montenegrino del Mega Bemax Marko Simonović (classe 1999), in prestito dall’Olimpija, si è dimostrato tra i giocatori più incisivi della stagione nonché il centro che potrebbe avere un posto da titolare anche nelle squadre europee più ambiziose. Umile di carattere, farà certamente parlare di sé anche nelle prossime stagioni (e intanto si è dichiarato per il draft NBA).

Tra i giocatori da inserire nel quintetto ideale potremmo elencarne tanti, per esempio Lorenzo Brown (Stella Rossa), Jacob Pullen (KK Mornar), Rashawn Thomas (Partizan), Lance Harris (passato dal KK Primorska al KK Mornar in corso di stagione) e molti altri ancora.

Le promesse del futuro

Oltre al già menzionato talento Marko Simonović, nel campionato 2019/20 si sono potuti osservare parecchi giovani promettenti, tra cui alcune vere e proprie sorprese. Non si può non menzionare la guardia tiratrice Uroš Trifunović (classe 2000), che è riuscito a fare bene con la maglia del Partizan, segnando in media 4,6 punti nei 14 minuti spesi in media sul parquet. L’ala forte Roko Prkaćin (classe 2002) ha disputato un’ottima stagione in maglia Cibona, segnando oltre 5 punti e mettendo a referto 2,5 rimbalzi nei 15 minuti spesi in media sul campo di gioco. Infine, il play-guardia Rok Nemanič (classe 2001) nel KK Primorska ha giocato mediamente 14 minuti a partita con 2 punti e 1,8 rimbalzi in media a partita, facendo intendere che è pronto a svolgere un ruolo importante anche nelle prossime stagioni.

(Uros Trifunovic, gioiellino di casa Partizan)