Ieri notte Amedeo Della Valle è risultato tra i migliori in campo al Topolica Sports Hall di Antivari, dove in una semifinale tutta montenegrina il suo Budućnost ha strappato il pass per la finale di ABA Liga: 81-92 il risultato finale sul tabellone a favore degli ospiti.

KK Mornar – KK Budućnost 81-92 (20-27; 30-25; 17-27; 14-13)

Della Valle ha giocato 20 minuti realizzando 17 punti, mettendo tra l’altro a segno 5 triple su 8 tentativi (62,5%). Assieme al compagno di squadra Justin Cobbs (21 punti e 3 assist) è stato il più ispirato tra i suoi.

La squadra di Podgorica, allenata da coach Dejan Milojević, attende ora di sapere chi tra l’Igokea e la Stella Rossa sarà l’avversaria in finale.