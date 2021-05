Stasera i padroni di casa hanno disputato una gara tatticamente brillante a Laktasi sotto la guida di coach Bajić. Sono stati migliori rispetto agli avversari in maglia bianco-rossa della Stella Rossa. Si va così a Gara 3 per decidere chi potrà accedere alla finale della Lega Adriatica.

KK Igokea – KK Crvena Zvezda 81-68 (23-13, 22-18, 20-17, 16-20)

MVP (Basketinside): Anthony Clemmons dell’Igokea, che in 29 minuti in campo è riuscito a mettere a referto 18 punti e 2 assist (per una valutazione complessiva +19).

Dragan Bajić (all. Igokea): “ringrazio e faccio i complimenti ai miei ragazzi per questo importante successo. Siamo scesi in campo con l’obiettivo di vincere e andare a gara 3. Ci siamo riusciti: abbiamo disputato una prova intelligente a livello tattico, mettendo in difficoltà l’attacco della Stella Rossa”

Dejan Radonjić (all. Stella Rossa): “stasera i nostri avversari sono stati migliori in attacco e più precisi al tiro e così hanno conquistato un vantaggio nella prima parte del match. Abbiamo cercato di rientrare in partita, senza però riuscirci. Adessi ci prepariamo alla prossima sfida che disputeremo a Belgrado ed in cui faremo del nostro meglio per surclassare l’Igokea”