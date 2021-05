In Gara 3 della semifinale di ABA Liga la Stella Rossa ha battuto il KK Igokea con il risultato di 76-53, conquistando così la finale che disputerà contro il KK Budućnost di Amedeo Della Valle.

Il migliore della serata sul parquet del palazzetto “Aleksandar Nikolić Hall” è risultato il giocatore serbo Dejan Davidovac, che in maglia bianco-rossa ha conquistato 8 rimbalzi, mettendo a segno anche 22 punti (valutazione complessiva +33). I padroni di casa sono partiti decisamente più convinti, conquistando 12 punti di vantaggio già nel 1° quarto. L’Igokea è ritornata poi in partita nel 3° quarto, ma gli uomini di Dejan Radonjić hanno disputato un ultimo quarto a dir poco devastante, annichilendo gli avversari con un eloquente 19-2.

Contando che l’anno scorso il titolo non è stato assegnato, si ripeterà perciò la finale dei campionati di Lega Adriatica 2017/18 (vinto dal club montenegrino per 3-2) e 2018/19 (vinto dalla squadra serba 3-1). In caso di vittoria si tratterebbe del 5° titolo per la Stella Rossa, mentre per il Budućnost si tratterebbe del secondo titolo nel campionato dell’ex-Yugoslavia.

Crvena Zvezda mts – KK Igokea 76-53

(24-12; 24-23; 9-16; 19-2)

Tabellino KK Crvena Zvezda: Davidovac 22, Loyd 15, Dobrić 11, Nnoko 11, Walden 7, a seguire gli altri

Tabellino KK Igokea: Clemmons 15, Carmichael 12, Jovanović 7, Jošilo 6, Ilić 5, a seguire gli altri.