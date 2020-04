ABA League: unanime desiderio di finire il campionato sul parquet

La volontà delle società che partecipano al massimo campionato di basket di Lega adriatica 2019/20 è quella di concludere in modo regolare la stagione corrente, e ciò nonostante il fatto che la difficile situazione dovuta alla crisi Covid-19 non abbia risparmiato nemmeno i Paesi dell’ex Yugoslavia.

Come riportato da varie fonti, nella videoconferenza tenutasi oggi, i rappresentanti dei club partecipanti si sono detti pronti a portare a termine il campionato. Sul sito ufficiale l’incontro odierno è stato descritto come “estremamente costruttivo”. La discussione, durante la quale sono state fatte proprie le raccomandazioni delle autorità competenti in materia di sanità e sicurezza nonché le linee guida delle singole autorità locali, ha avuto come esito una decisione unanime delle squadre a voler terminare il campionato sul campo di gioco (qui l’ultima giornata disputata).

Alcuni campionati nazionali dell’ex Yugoslavia sono terminati in anticipo: in Slovenia, per esempio, il campionato è stato concluso anzitempo senza un vincitore; viceversa, in Bosnia il titolo del campionato 2019/20 è stato assegnato alla squadra che al momento del congelamento era in testa alla classifica, ovvero il KK Igokea. Nonostante ciò il vincitore dell’ABA League 2019/20 sarà decretato sul parquet.

A questo proposito nell’odierno comunicato stampa i legali rappresentanti dell’ABA League hanno specificato che anche nelle prossime settimane “le società continueranno a cooperare in maniera costante e decisa, scambiandosi informazioni e confrontando i vari punti di vista, con l’intenzione di monitorare al meglio la situazione generale e prendere alla fine le miglior decisione possibile nell’interesse della Lega”.

Tra le ipotesi ancora al vaglio vi è quella su dove disputare le eventuali partite di final four. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella che le partite decisive vengano disputate a Podgorica, grazie tra l’altro al fatto che il Montenegro risulterebbe una delle zone più sicure dell’area geografica di riferimento (anche se va precisato che nemmeno questo Paese è stato risparmiato dal virus e che il maggior numero dei contagi è stato registrato proprio nella capitale montenegrina). A tal proposito il presidente del KK Buducnost Dragan Bokan si è detto ad ogni modo disponibile ad organizzare le finali di ABA League a Podgorica.