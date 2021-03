ABA Liga, 19a giornata: il Budućnost vince a Laktaši, strappando le certezze all’Igokea

Iniziamo questa sintesi della 19a giornata dall’importante vittoria esterna del Budućnost ai danni dell’Igokea: 82-87 il risultato finale sul tabellone. L’importanza della vittoria, arrivata a conclusione di una gara tesa ed equilibrata, sta nel fatto che essa da un lato toglie qualche certezza ai padroni di casa (rimangono comunque nelle posizioni alte della classifica), dall’altro rialza invece le quotazioni del Budućnost. La compagine montenegrina rimane a maggior ragione una delle principali contendenti per il titolo balcanico “ABA League”.

Per i montenegrini anche stavolta ha dato il suoprezioso contributo Amedeo Della Valle, che ha realizzato 11 punti ed è risultato alla fine tra i migliori in campo con valutazione personale complessiva +16.

La seconda sfida che prendiamo sotto la lente d’ingrandimento è quella disputata tra il Mega e il Borac. I padroni di casa hanno vinto seppure di misura (86-84 per il Mega). È un’altra vittoria con poco scarto per le giovani promesse sotto la guida di coach Vlada Jovanović.

La squadra serba è ben posizionata in classifica e può a tutti gli effetti sperare di qualificarsi per le final four di questa stagione. Anche in questa circostanza le due “torri portanti” del Mega – Simonović e Petrušev – si sono dimostrate fondamentali per sancire l’esito del match. Marko Simonović ha contribuito al successo con 28 punti, 13 rimbalzi e una valutazione complessiva +37. Di Filip Petrušev (16 punti punti) è stato invece il canestro che ha deciso la sfida negli ultimissimi istanti di gioco.

Nelle altre partite da registrare la preziosa vittoria casalinga di Zara contro il Partizan (96-94) e la vittoria in trasferta di Spalato ai danni del Cibona Zagabria (74-76 il risultato finale a favore dei giallo-neri spalatini). Infine, non hanno deluso né il Mornar né il Cedevita Olimpija, che in casa hanno avuto la meglio rispettivamente contro il Krka e l’FMP – del resto come da pronostico.

Sei sono a questo punto le squadre che possono concorrere al titolo di Lega Adriatica 2020/21: Mornar (14 vinte vs. 4 perse), Igokea (14/4), Mega (13/6), Cedevita Olimpija (14/3), Crvena Zvezda (14/2) e Budućnost (13/3).