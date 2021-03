ABA Liga, 20ª giornata: Stella Rossa, Igokea e Budućnost non deludono

Ieri notte è andata di scena l’ultima partita della 20a giornata di Lega Adriatica 2020/21, che ha visto la Stella Rossa contrapposta al KK Split. Gli spalatini non sono riusciti a far rispettare il fattore campo ed il risultato finale ha premiato la squadra ospite serba (60-71 il risultato finale sul tabellone). I più incisivi tra i dalmati sono risultati Ukić (11 punti e 6 assist), Kedžo (12 punti) e Luković (12 punti e 9 rimbalzi). Per il team di Belgrado i migliori della serata sono stati Walden (24 punti) e Dobrić (12 punti e 9 rimbalzi).

Sabato scorso l’Igokea è andata a vincere sul campo dell’FMP (82-87), mentre l’Olimpija Lubiana è riuscita a conquistare punti importanti sul campo del Borac Čačak (punteggio finale: 82-95). Entrambe le squadre rimangono così in corsa per un posto nelle “final four” dell’ABA League.

Il Partizan ha perso in casa contro il Cibona (87-90). La sconfitta è costata il posto a Sašo Filiposki. Tra i croati, che sono finalmente riusciti a espugnare il campo del Partizan dopo molti anni di digiuno (precisamente dal 2009), si sono messi in luce Toni Nakić (23 punti) e Roko Prkačin (23 punti e 9 rimbalzi).

Il Budućnost e il Krka Novo Mesto sono le uniche due squadre ad aver registrato le vittorie casalinghe nella ventesima giornata della competizione balcanica, rispettivamente contro il KK Zadar (98-75 per i montenegrini) e contro il Mega (Krka-Mega 76-71).

Al comando della classifica provvisoria troviamo il Mornar con 16 vittorie e 4 sconfitte; a seguire Igokea (15 vittorie e 4 sconfitte), Cedevita Olimpija (15/3) Mega (13/7), Crvena Zvezda (15/2), Budućnost (14/3), poi tutte le altre.