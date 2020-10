ABA Liga 2020/21 – Budućnost corsara in casa del Partizan in una partita tiratissima

Strepitosa partita quella che sabato notte in quel di Belgrado ha visto contrapposte le squadre del Partizan e del Budućnost. Alla fine ci sono voluti ben due tempi supplementari per decidere a chi andrà la vittoria. Da questa pazzesca partita sono usciti sconfitti (ma di certo non a testa bassa) i padroni di casa sotto la guida di Vlado Šćepanović, mentre hanno gioito i ragazzi allenati da Dušan Mijović. Il risultato finale sul tabellone è stato di 99-101 e ha dunque premiato la squadra ospite che nel corso di tutta la gara è stata, stando alle statistiche, anche un pizzico più precisa al tiro.

La partita si è giocata punto a punto. Gli ospiti montenegrini sono stati avanti seppur solo di qualche punto per gran parte del match, ma nell’ultimo quarto i padroni di casa hanno messo la testa avanti per la prima volta (sino al massimo vantaggio di +6 sul 74-68 al 36° minuto) dopo aver inseguito gli ospiti per oltre 30 minuti di gioco. Il perfetto equilibrio tra le due compagini è durato sino al secondo tempo supplementare, alla fine del quale una tripla eccezionale di Danilo Nikolić su rimessa da gioco fermo ha deciso che i punti andranno al club di Podgorica, che anche in questa stagione figura tra i più accreditati per la conquista del titolo della Lega Adriatica. Da notare che la tripla di Nikolić è arrivata a fil sirena in risposta alla precedente tripla messa a segno da Codi Miller McIntyre, che in un primo momento sembrava aver di fatto assegnato la vittoria alla squadra in maglia nera del Partizan… Questo è il bello del basket!

Partizan NIS – BUDUĆNOST VOLI 99-101 (parziali: 20-22, 21-24, 19-17, 18-15, 8-8, 13-15)

MVPs: Justin Cobbs (Budućnost) – 27 punti e 8 assist per una valutazione complessiva +30; e Danilo Nikolić, match-winner.