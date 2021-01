ABA Liga 2020/21: Il Mornar non conosce ostacoli

Con il posticipo di ieri sera tra l’Igokea e il Krka Novo mesto si è conclusa la quindicesima giornata del campionato balcanico 2020/21 (solamente la partita tra la Stella Rossa e il Borac è stata rinviata).

Nel predetto posticipo a strappare la vittoria è stato il team di casa, che nel palasport di Laktaši ha però dovuto sudare sette camicie dopo esser stato sotto per gran parte del primo tempo. Il risultato finale (77-64) ha premiato i bianco-celesti padroni di casa, tra i quali si è messo in luce l’ex di turno, Marko Jošilo, grazie ad una buona prova in cui ha messo a referto 19 punti, 6 rimbalzi e 3 assist (valutazione +24).

Per quanto riguarda gli altri match disputati nel weekend scorso da evidenziare la vittoria interna del Budućnost ai danni del Partizan per 80-72. Il migliore in campo è stato Nikola Ivanović (Budućnost), che in 27 minuti spesi sul parquet di gioco ha messo a segno 25 punti e dispensato 3 assist (val. complessiva +29). Buona anche la prova di Amedeo Della Valle, che in questa occasione ha segnato 17 preziosi punti per la squadra di Podgorica, concludendo la serata con la valutazione +17.

Il Mornar Bar ha messo in cassaforte altri punti preziosi in chiave playoff, andando a vincere sul campo del Cibona Zagabria (78-92 il risultato sul tabellone per gli ospiti): per il club montenegrino si tratta della dodicesima vittoria stagionale. Tra i padroni di casa hanno combattuto dignitosamente il giovane capitano Prkačin (13 punti) e Planinić (14 punti), mentre i migliori realizzatori tra gli ospiti sono stati Lazić (13 punti) e Whitehead (12 punti).

Al momento il Mornar Bar guida la classifica provvisoria con 12 vittorie e 2 sconfitte, a seguire il Mega (10 vittorie e 5 sconfitte), Igokea (11 vittorie e 3 sconfitte) Stella Rossa (10 vittorie e 2 sconfitte) e le altre.